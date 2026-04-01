SCY961/02
Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
Соска Natural Response дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити у власному ритмі, як за грудного вигодовування, що полегшує поєднання годування грудьми та годування з пляшечки. Важливо правильно підібрати соску. Дізнайтеся більше нижче.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Соска
Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.
Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока.
Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.
Отвір соски призначений для виділення молока лише під час смоктання дитини. Тож ви можете забути про втрати молока вдома чи в дорозі.
У кожного малюка свій ритм пиття: одні п’ють швидко й енергійно, інші - спокійно й розмірено. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока. Ми впровадили навігацію, що базується на темпі годування. Якщо молоко витікає або дитина заковтує – оберіть повільніший потік. Якщо дитина не п’є або виглядає роздратованою – оберіть швидший потік.
Ми перейшли на систему навігації потоку, що базується на темпі пиття. Почніть із соски, що додається до пляшечки. Спробуйте зменшити потік, якщо молоко витікає з рота дитини або вона заковтує його. Спробуйте збільшити швидкість потоку, якщо дитина грається з соскою замість того, щоб пити, або здається роздратованою. У міру того, як ми виконуємо це оновлення, ви можете отримати упаковку будь-якого типу.
Ми зменшили свій вуглецевий слід, перейшовши на 100% паперову упаковку для сосок. Результат? На 300 тонн менше пластику на рік** і на 88% менше використання викопного палива*, що мінімізує вплив на нашу планету там, де це можливо.
Наші дитячі пляшечки Natural Природний Потік відрізняються від дитячих пляшечок із вільним потоком. Як і під час грудного вигодовування, може знадобитися кілька спроб, щоб правильно налаштувати процес годування. Це абсолютно природно.
Пляшечки та соски Philips Avent Natural Природний Потік виготовлені з матеріалу, що не містить BPA***.
Матеріал
У комплекті:
Функції
