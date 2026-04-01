    Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

      Philips Avent Natural Response Соска

      Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

      Соска Natural Response дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити у власному ритмі, як за грудного вигодовування, що полегшує поєднання годування грудьми та годування з пляшечки. Важливо правильно підібрати соску. Дізнайтеся більше нижче.

      Соска, що імітує справжнє грудне вигодовування

      • Соска Natural Response
      • 2 шт.
      • Соска з ультраповільним потоком
      Подавання молока, коли дитина активно п’є

      Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

      Природне захоплення із соскою у формі грудей

      Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

      Підібрати потік соски - важливо

      Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока​.

      Клапан Анти-колік

      Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.

      Соска із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

      Отвір соски призначений для виділення молока лише під час смоктання дитини. Тож ви можете забути про втрати молока вдома чи в дорозі.

      Обирайте потік їжі, що підходить дитині

      У кожного малюка свій ритм пиття: одні п’ють швидко й енергійно, інші - спокійно й розмірено. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока. Ми впровадили навігацію, що базується на темпі годування. Якщо молоко витікає або дитина заковтує – оберіть повільніший потік. Якщо дитина не п’є або виглядає роздратованою – оберіть швидший потік.

      Ті самі продукти, нова навігація

      Ми перейшли на систему навігації потоку, що базується на темпі пиття. Почніть із соски, що додається до пляшечки. Спробуйте зменшити потік, якщо молоко витікає з рота дитини або вона заковтує його. Спробуйте збільшити швидкість потоку, якщо дитина грається з соскою замість того, щоб пити, або здається роздратованою. У міру того, як ми виконуємо це оновлення, ви можете отримати упаковку будь-якого типу.

      Паперова упаковка має на 80% менший вуглецевий слід*

      Ми зменшили свій вуглецевий слід, перейшовши на 100% паперову упаковку для сосок. Результат? На 300 тонн менше пластику на рік** і на 88% менше використання викопного палива*, що мінімізує вплив на нашу планету там, де це можливо.

      Будьте терплячі, поки дитина звикне

      Наші дитячі пляшечки Natural Природний Потік відрізняються від дитячих пляшечок із вільним потоком. Як і під час грудного вигодовування, може знадобитися кілька спроб, щоб правильно налаштувати процес годування. Це абсолютно природно.

      Соски та пляшечки Natural Природний Потік не містять BPA***

      Пляшечки та соски Philips Avent Natural Природний Потік виготовлені з матеріалу, що не містить BPA***.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Соска
        • Силікон
        • Без вмісту BPA***

      • У комплекті:

        Соска з ультраповільним потоком
        2 шт.

      • Функції

        Характеристики соски
        • Природне захоплення
        • Конструкція із захистом від протікання
        • М’яка й гнучка
        • Антикольковий клапан

      • Порівняно з попередньою упаковкою.
      • *На основі світового річного обсягу продажів упаковок із сосками, використовуючи чисту вагу пластикової упаковки для соски.
      • **0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011.

