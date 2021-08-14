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SH91/50
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Змінні бритвені головки
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Леза NanoTech DualPrecision голять точно на рівні шкіри (до -0,08 мм під шкірою), виконуючи до 165 000 ріжучих рухів за хвилину. 72 високопродуктивні леза, які самі заточуються, виготовлені в Європі.
Перевірте задню частину ручки бритви, щоб підтвердити сумісність замінних головок. Потрібна допомога? Відвідайте сторінку philips.com/accessories
1. Натисніть кнопку розблокування і від’єднайте тримач бритвених головок. 2. Поверніть фіксуючі кільця проти годинникової стрілки і зніміть їх. 3. Зніміть старі бритвені головки і вставте запасні (пази повинні попадати точно на виступи). 4. Встановіть фіксуючі кільця назад і поверніть їх за годинниковою стрілкою до фіксації. 5. Вставте тримач бритвених головок назад на місце і закрийте.
Заміняйте бритвені головки раз на 24 місяці для забезпечення найкращої ефективності роботи пристрою.
Компанія Philips прагне до сталого розвитку в усіх аспектах розробки продуктів. Ця упаковка не містить пластикових деталей і повністю придатна для вторинної переробки*.
Бритвені головки
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