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      SH91 Змінні бритвені головки

      SH91/50

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      Оновіть свою бритву

      Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.

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      SH91 Змінні бритвені головки

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      SH91
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      SH91

      Змінні бритвені головки

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      Оновіть свою бритву

      Заміняйте кожні 24 місяці, щоб мати бритву, як нову

      • Леза NanoTech DualPrecision
      • Підходить для серій S8000, S9000, i9000
      • Підходить для серії S9000 Prestige
      • Підходить для серії i9000 Prestige
      Максимальна близькість до шкіри

      Максимальна близькість до шкіри

      Леза NanoTech DualPrecision голять точно на рівні шкіри (до -0,08 мм під шкірою), виконуючи до 165 000 ріжучих рухів за хвилину. 72 високопродуктивні леза, які самі заточуються, виготовлені в Європі.

      Для бритв серії 8000, SHAVER series 9000 та 9000 Prestige

      Для бритв серії 8000, SHAVER series 9000 та 9000 Prestige

      Перевірте задню частину ручки бритви, щоб підтвердити сумісність замінних головок. Потрібна допомога? Відвідайте сторінку philips.com/accessories

      Скидати налаштування бритви дуже просто

      Скидати налаштування бритви дуже просто

      1. Натисніть кнопку розблокування і від’єднайте тримач бритвених головок. 2. Поверніть фіксуючі кільця проти годинникової стрілки і зніміть їх. 3. Зніміть старі бритвені головки і вставте запасні (пази повинні попадати точно на виступи). 4. Встановіть фіксуючі кільця назад і поверніть їх за годинниковою стрілкою до фіксації. 5. Вставте тримач бритвених головок назад на місце і закрийте.

      Змінюйте головки кожні 24 місяці для найкращої ефективності

      Змінюйте головки кожні 24 місяці для найкращої ефективності

      Заміняйте бритвені головки раз на 24 місяці для забезпечення найкращої ефективності роботи пристрою.

      Упаковка, придатна для вторинної переробки*

      Упаковка, придатна для вторинної переробки*

      Компанія Philips прагне до сталого розвитку в усіх аспектах розробки продуктів. Ця упаковка не містить пластикових деталей і повністю придатна для вторинної переробки*.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Підходить до типу виробу
        • Бритва серії 8000
        • Бритва SHAVER series 9000
        • Бритва SHAVER series 9000 Prestige
        Бритвених головок в упаковці
        3
      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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