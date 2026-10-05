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Розширена гарантія 3 роки
Ідеально чисте гоління й комфорт для шкіри
Philips i9000 забезпечує чистоту гоління на рівні шкіри завдяки системі Triple Action Lift&Cut і компактним гнучким головкам 360° навіть у важкодоступних для гоління місцях. Технологія SkinIQ зі штучним інтелектом розпізнає й підлаштовується під вашу шкіру для максимального комфорту та точності.
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Гоління на рівні шкіри з технологією Lift&Cut
Леза Dual SteelPrecision
Гнучкі головки адаптуються під вигини обличчя та шиї
Комфорт для шкіри завдяки спеціальному покриттю та датчикам
Гоління волосків незалежно від напрямку росту
Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волосинку від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до 0,00 мм від шкіри без її пошкодження для довготривалої гладкості.
Повністю гнучкі та компактні бриючі головки зі спеціальними рельєфами для дбайливого натягування шкіри динамічно адаптуються до вигинів вашого обличчя. Головки забезпечують постійний контакт зі шкірою з більшою на 20%* точністью, щоб захопити волоски на складних ділянках шиї та під носом.
Наші бриючі головки мають подвійні леза SteelPrecision та обертаються на 360 градусів, тому захоплюють усі волоски у будь-якому напрямку їх росту. 7 мільйонів рухів за хвилину забезпечують ефективне гоління навіть 1-, 3- або 7-денної щетини.
4.8
з 5
85
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
karat831
05/10/2026
Україна
Перевірений покупець
Дуже крута бритва
Дуже задоволений, не думав що електробрттва може так гарно голити, рекомендую.
Плюси
Гарно голить, гарно виглядає, крута комплектація
Мінуси
Не має
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Дата використання 2026-09-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Дата використання 2026-09-09
Guard88
18/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Надзвичайно приємний виріб у користуванні! Чудово лежить в руці, дуже легко ковзає по обличчю... Голитися приємно!
Цей відгук про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Дата використання 2026-05-02
Цей відгук про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Дата використання 2026-05-02
ion-rod
20/12/2025
Україна
Перевірений покупець
Мав сумнів чи зможе поголити так само добре як з класичною безпечною бритвою. Насправді голить навіть краще. Також чудово підходить щоб одночасно голити і голову, якщо це актуально
Цей відгук про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Дата використання 2025-11-20
Цей відгук про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Дата використання 2025-11-20
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
Порівняно з попередніми моделями електобритв Philips
Порівняно з покриттям без мікрочастинок
Порівнюючи з очищенням бритви у катриджі з водою
При реєстрації на Philips.com протягом 90 днів з моменту покупки. Розширена гарантія не розповсюджується на змінні леза