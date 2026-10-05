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  • Фотографія використовуваного виробу
  • Ізольований знімок виробу
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  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
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  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
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-25% на картридж Quick Clean Pod

Електробритва Philipsсерії i9000

X9003/30

4.8

| (85) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб

Ідеально чисте гоління й комфорт для шкіри

Philips i9000 забезпечує чистоту гоління на рівні шкіри завдяки системі Triple Action Lift&Cut і компактним гнучким головкам 360° навіть у важкодоступних для гоління місцях. Технологія SkinIQ зі штучним інтелектом розпізнає й підлаштовується під вашу шкіру для максимального комфорту та точності.

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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

з технологією SkinIQ

Ідеально чисте гоління й комфорт для шкіри

  • Гоління на рівні шкіри з технологією Lift&Cut

  • Леза Dual SteelPrecision

  • Гнучкі головки адаптуються під вигини обличчя та шиї

  • Комфорт для шкіри завдяки спеціальному покриттю та датчикам

  • Гоління волосків незалежно від напрямку росту

Голить на рівні шкіри, забезпечуючи довготривалий результат

Голить на рівні шкіри, забезпечуючи довготривалий результат

Наша запатентована система гоління потрійної дії Lift & Cut дбайливо підіймає волосинку від самого кореня, забезпечуючи точне зрізання до 0,00 мм від шкіри без її пошкодження для довготривалої гладкості.

Точність навіть у найважчих для гоління зонах

Точність навіть у найважчих для гоління зонах

Повністю гнучкі та компактні бриючі головки зі спеціальними рельєфами для дбайливого натягування шкіри динамічно адаптуються до вигинів вашого обличчя. Головки забезпечують постійний контакт зі шкірою з більшою на 20%* точністью, щоб захопити волоски на складних ділянках шиї та під носом.

Ефективність у кожному русі, навіть на 1-, 3- або 7-денній щетині

Ефективність у кожному русі, навіть на 1-, 3- або 7-денній щетині

Наші бриючі головки мають подвійні леза SteelPrecision та обертаються на 360 градусів, тому захоплюють усі волоски у будь-якому напрямку їх росту. 7 мільйонів рухів за хвилину забезпечують ефективне гоління навіть 1-, 3- або 7-денної щетини.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

85

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

05/10/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже крута бритва

Дуже задоволений, не думав що електробрттва може так гарно голити, рекомендую.

Плюси

Гарно голить, гарно виглядає, крута комплектація

Мінуси

Не має

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Дата використання 2026-09-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Дата використання 2026-09-09

18/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Надзвичайно приємний виріб у користуванні! Чудово лежить в руці, дуже легко ковзає по обличчю... Голитися приємно!

Цей відгук про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Дата використання 2026-05-02

Цей відгук про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Дата використання 2026-05-02

20/12/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Мав сумнів чи зможе поголити так само добре як з класичною безпечною бритвою. Насправді голить навіть краще. Також чудово підходить щоб одночасно голити і голову, якщо це актуально

Цей відгук про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Дата використання 2025-11-20

Цей відгук про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Дата використання 2025-11-20

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Примітки

  1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

  1. Порівняно з попередніми моделями електобритв Philips

  2. Порівняно з покриттям без мікрочастинок

  3. Порівнюючи з очищенням бритви у катриджі з водою

  4. При реєстрації на Philips.com протягом 90 днів з моменту покупки. Розширена гарантія не розповсюджується на змінні леза