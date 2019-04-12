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Більше не доступний

Shaver S9000 PrestigeЗмінні бритвені головки

SH98/70

4.3
| (11) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Series 9000 Prestige.
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Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

Оновіть свою бритву

  • Точні леза NanoTech

  • Для SP981X, SP982X та SP986X

Змінні головки для S9000 Prestige

Змінні головки для S9000 Prestige

Змінні головки SH98 сумісні з усіма бритвами S9000 Prestige із заокругленими головками (SP981X, SP982X та SP986X). Вони не сумісні з бритвами кутової форми S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X та SP988X), які використовують SH91. Змінні головки SH91 сумісні з усіма бритвами S9000 Prestige, кутовими та заокругленими головками.

Проста заміна

Проста заміна

1. Зніміть верхню панель бритвеного блока. 2. Замініть на новий блок бритвеної головки. 3. Щоб скинути налаштування бритви, натисніть та утримуйте кнопку увімк./вимк. понад 5 секунд.

Найкращий спосіб підтримувати відмінний стан бритви

Найкращий спосіб підтримувати відмінний стан бритви

Оновлене рішення дозволяє доглядати за Вашою бритвою Philips легше, ніж будь-коли. Цей новий формат дозволить встановлювати нові бритвені головки лише в два кроки, спрощуючи ретельне чищення бритви та оптимізуючи щоденне гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

11

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

4
3
2

12/04/2019

Україна

Україна

Отличное бритьё с гелем

Бритва отлично бреет с гелем ( влажное бритьё) Раньше брился станками самыми дорогими, но выбриваемость данной электробритвой намного лучше. Просто идеально

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

11/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую. 5/5

Заказывала мужу на День рождение. Муж был в восторге от подарка, так как ему многие знакомые рекомендовали именно эту модель. В процессе использовании целесообразность всех функций подтверждены. В итоге, муж остался доволен легким, быстрым и невредимым пользованием. А я довольна - его гладкой кожей.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

15/01/2021

Polska

Polska

Perfekcyjne ostrza!

Perfekcyjne ostrza, łączą to co najlepsze z serii sh70 i sh90 czyli: mikro granulki dla lepszego poślizgu i ruchome osłony ostrzy do lepszego dopasowania do twarzy i szyi. Przez inną budowę osłon(otworów) ostrza jeszcze łatwiej golą długi zarost - nawet ten 7 dniowy idzie bez problemu! Żeby nie było idealnie to ciężej się czyści niż sh90 i sh70 :) Polecam wszystkim posiadaczom maszynek Philips serii 9000, 7000 bo są kompatybilne

Плюси

Powłoka dla lepszego poślizgu, ruchome osłony ostrzy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

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