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Точні леза NanoTech
Для SP981X, SP982X та SP986X
Змінні головки SH98 сумісні з усіма бритвами S9000 Prestige із заокругленими головками (SP981X, SP982X та SP986X). Вони не сумісні з бритвами кутової форми S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X та SP988X), які використовують SH91. Змінні головки SH91 сумісні з усіма бритвами S9000 Prestige, кутовими та заокругленими головками.
1. Зніміть верхню панель бритвеного блока. 2. Замініть на новий блок бритвеної головки. 3. Щоб скинути налаштування бритви, натисніть та утримуйте кнопку увімк./вимк. понад 5 секунд.
Оновлене рішення дозволяє доглядати за Вашою бритвою Philips легше, ніж будь-коли. Цей новий формат дозволить встановлювати нові бритвені головки лише в два кроки, спрощуючи ретельне чищення бритви та оптимізуючи щоденне гоління.
4.3
з 5
11
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Липа
12/04/2019
Україна
Отличное бритьё с гелем
Бритва отлично бреет с гелем ( влажное бритьё) Раньше брился станками самыми дорогими, но выбриваемость данной электробритвой намного лучше. Просто идеально
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки
Антонинооо
11/04/2019
Україна
Рекомендую. 5/5
Заказывала мужу на День рождение. Муж был в восторге от подарка, так как ему многие знакомые рекомендовали именно эту модель. В процессе использовании целесообразность всех функций подтверждены. В итоге, муж остался доволен легким, быстрым и невредимым пользованием. А я довольна - его гладкой кожей.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки
Marlock
15/01/2021
Polska
Perfekcyjne ostrza!
Perfekcyjne ostrza, łączą to co najlepsze z serii sh70 i sh90 czyli: mikro granulki dla lepszego poślizgu i ruchome osłony ostrzy do lepszego dopasowania do twarzy i szyi. Przez inną budowę osłon(otworów) ostrza jeszcze łatwiej golą długi zarost - nawet ten 7 dniowy idzie bez problemu! Żeby nie było idealnie to ciężej się czyści niż sh90 i sh70 :) Polecam wszystkim posiadaczom maszynek Philips serii 9000, 7000 bo są kompatybilne
Плюси
Powłoka dla lepszego poślizgu, ruchome osłony ostrzy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące