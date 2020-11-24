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  • Альтернативна фотографія виробу
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  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
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Більше не доступний

2000 seriesНавушники

SHB2505BK/10

4.9

| (16) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний

Нехай музика лунає й лунає

Ви можете все, коли перебуваєте на своїй хвилі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують чудовий звук і до 20 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб увімкнути голосового помічника на телефоні.

Переглянути всі переваги

Нехай музика лунає й лунає

  • 6-мм динаміки/ закритого типу

  • Bluetooth®

  • Чорний

Отримайте до 20 годин відтворення та 14 годин розмов

Завдяки портативному зарядному футляру ці навушники не підведуть Вас. Ви отримаєте до трьох годин відтворення чи розмов після одного заряджання. Якщо Ви вийде з повністю зарядженим футляром, то отримаєте додаткові 9 годин завдяки кількаразовому заряджанню. Просто вставляйте навушники назад у футляр, коли їх потрібно зарядити. Повне заряджання триває 1,5 години.

М’які гумові вкладиші у формі крила. Безпечні та комфортні

Ви можете відтворювати музику у справжньому комфорті завдяки легкій конструкції, яка щільно прилягає. М’які гумові кінці у формі крила надійно фіксуються під складкою зовнішнього вуха. Взаємозамінні гумові кришки вушних вкладишів забезпечують ідеальне прилягання, утворюючи герметичне ущільнення, завдяки чому ви не пропустите жодного ритму.

6-мм неодимові акустичні динаміки. Чудовий звук, потужні низькі частоти

6-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чудовий звук та потужні низькі частоти. Овальна акустична трубка збільшує пасивну ізоляцію шумів. Режим моно дозволяє залишити одне вухо вільним, щоб знати, що відбувається навколо.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

16

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Плюси

jakosc, cena

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Дата використання 2019-10-24

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Дата використання 2019-10-24

24/11/2020

Polska

Polska

Працівник Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam

Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki

22/11/2020

Polska

Polska

Godne polecenia

Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki

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