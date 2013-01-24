Отримайте до 20 годин відтворення та 14 годин розмов

Завдяки портативному зарядному футляру ці навушники не підведуть Вас. Ви отримаєте до трьох годин відтворення чи розмов після одного заряджання. Якщо Ви вийде з повністю зарядженим футляром, то отримаєте додаткові 9 годин завдяки кількаразовому заряджанню. Просто вставляйте навушники назад у футляр, коли їх потрібно зарядити. Повне заряджання триває 1,5 години.