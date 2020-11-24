Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
SHB2505BK/10
Нехай музика лунає й лунає
Ви можете все, коли перебуваєте на своїй хвилі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують чудовий звук і до 20 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб увімкнути голосового помічника на телефоні.
6-мм динаміки/ закритого типу
Bluetooth®
Чорний
Завдяки портативному зарядному футляру ці навушники не підведуть Вас. Ви отримаєте до трьох годин відтворення чи розмов після одного заряджання. Якщо Ви вийде з повністю зарядженим футляром, то отримаєте додаткові 9 годин завдяки кількаразовому заряджанню. Просто вставляйте навушники назад у футляр, коли їх потрібно зарядити. Повне заряджання триває 1,5 години.
Ви можете відтворювати музику у справжньому комфорті завдяки легкій конструкції, яка щільно прилягає. М’які гумові кінці у формі крила надійно фіксуються під складкою зовнішнього вуха. Взаємозамінні гумові кришки вушних вкладишів забезпечують ідеальне прилягання, утворюючи герметичне ущільнення, завдяки чому ви не пропустите жодного ритму.
6-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чудовий звук та потужні низькі частоти. Овальна акустична трубка збільшує пасивну ізоляцію шумів. Режим моно дозволяє залишити одне вухо вільним, щоб знати, що відбувається навколо.
4.9
з 5
16
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Плюси
jakosc, cena
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Дата використання 2019-10-24
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Дата використання 2019-10-24
Michał38
24/11/2020
Polska
Працівник Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam
Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Lary27
22/11/2020
Polska
Godne polecenia
Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki