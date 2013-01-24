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    Навушники

    SHB2505BK/10
    Загальна оцінка / 5
    • Нехай музика лунає й лунає Нехай музика лунає й лунає Нехай музика лунає й лунає
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      Навушники

      SHB2505BK/10
      Загальна оцінка / 5

      Нехай музика лунає й лунає

      Ви можете все, коли перебуваєте на своїй хвилі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують чудовий звук і до 20 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб увімкнути голосового помічника на телефоні.

      Навушники

      Нехай музика лунає й лунає

      Ви можете все, коли перебуваєте на своїй хвилі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують чудовий звук і до 20 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб увімкнути голосового помічника на телефоні.

      Нехай музика лунає й лунає

      Ви можете все, коли перебуваєте на своїй хвилі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують чудовий звук і до 20 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб увімкнути голосового помічника на телефоні.

      Навушники

      Нехай музика лунає й лунає

      Ви можете все, коли перебуваєте на своїй хвилі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують чудовий звук і до 20 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб увімкнути голосового помічника на телефоні.

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        Навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Нехай музика лунає й лунає

        Отримайте до 20 годин відтворення та 14 годин розмов

        Завдяки портативному зарядному футляру ці навушники не підведуть Вас. Ви отримаєте до трьох годин відтворення чи розмов після одного заряджання. Якщо Ви вийде з повністю зарядженим футляром, то отримаєте додаткові 9 годин завдяки кількаразовому заряджанню. Просто вставляйте навушники назад у футляр, коли їх потрібно зарядити. Повне заряджання триває 1,5 години.

        М’які гумові вкладиші у формі крила. Безпечні та комфортні

        Ви можете відтворювати музику у справжньому комфорті завдяки легкій конструкції, яка щільно прилягає. М’які гумові кінці у формі крила надійно фіксуються під складкою зовнішнього вуха. Взаємозамінні гумові кришки вушних вкладишів забезпечують ідеальне прилягання, утворюючи герметичне ущільнення, завдяки чому Ви не пропустите жодного ритму.

        6-мм неодимові акустичні динаміки. Чудовий звук, потужні низькі частоти

        6-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чудовий звук та потужні низькі частоти. Овальна акустична трубка збільшує пасивну ізоляцію шумів. Режим моно дозволяє залишити одне вухо вільним, щоб знати, що відбувається навколо.

        Багатофункціональна кнопка. Легко керуйте музикою та викликами

        Легко керуйте музикою і викликами за допомогою багатофункціональної кнопки. Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її довгим натисненням. Бажаєте відхилити виклик і продовжити слухати музику? Просте натиснення кнопки про це подбає. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чистий звук, коли Ви не бажаєте говорити.

        Подвійне натиснення кнопки дозволяє увімкнути голосовий помічник на телефоні

        Вмикайте голосовий помічник на телефоні, двічі натиснувши кнопку. Попросіть Siri чи Google Помічника налаштувати наступний список відтворення, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, переглянути погоду тощо.

        Розумне спарення. Автоматичний пошук пристрою Bluetooth

        Навушники готові до спарення відразу після того, як Ви виймете їх із футляра. Після спарення навушники запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.

        Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

        Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння Ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.

        Портативний зарядний футляр. Кількаразове заряджання у Вашій кишені

        Ходіть у спортзал. І вирушайте в дорогу. Ці справді бездротові навушники-вкладиші постачаються з надпортативним зарядним футляром.

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Профілі Bluetooth
          • AVRCP
          • A2DP
          • Режим "вільні руки"
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Розміри виробу

          Висота
          6,5  см
          Ширина
          4,1  см
          Глибина
          3,6  см

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Висота
          15  см
          Ширина
          9,5  см
          Глибина
          4  см
          Вага брутто
          0,12  кг
          Вага нетто
          0,046  кг
          Вага тари
          0,074  кг
          Код EAN
          48 95229 10047 3

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          37  см
          Ширина
          27  см
          Висота
          23,5  см
          Вага брутто
          4.2  кг
          Вага тари
          3,096  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10047 0
          Вага нетто
          1,104  кг

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          17,8  см
          Ширина
          12,8  см
          Висота
          10,4  см
          Вага брутто
          0,4  кг
          Вага тари
          0,262  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 10047 7
          Вага нетто
          0,138  кг

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          Так

        • Зручність

          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Утримування виклику
          • Вимкнення мікрофона
          • Відхилення виклику
          • Перемикання між 2 викликами

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Тривалість відтворення музики
          5+15  год.
          Час очікування
          80 год.
          Час розмови
          5 год.

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Мембрана
          ПЕТ
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Тип магніту
          NdFeB

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Вушні вкладки 3 розмірів
        • Кабель живлення USB

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