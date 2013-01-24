Інші елементи комплектації
- Вушні вкладки 3 розмірів
- Кабель живлення USB
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Нехай музика лунає й лунає
Ви можете все, коли перебуваєте на своїй хвилі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують чудовий звук і до 20 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб увімкнути голосового помічника на телефоні.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Нехай музика лунає й лунає
Ви можете все, коли перебуваєте на своїй хвилі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують чудовий звук і до 20 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб увімкнути голосового помічника на телефоні.
Нехай музика лунає й лунає
Ви можете все, коли перебуваєте на своїй хвилі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують чудовий звук і до 20 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб увімкнути голосового помічника на телефоні.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Нехай музика лунає й лунає
Ви можете все, коли перебуваєте на своїй хвилі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують чудовий звук і до 20 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб увімкнути голосового помічника на телефоні.
Навушники
Ціна магазину Philips
Усього:
Завдяки портативному зарядному футляру ці навушники не підведуть Вас. Ви отримаєте до трьох годин відтворення чи розмов після одного заряджання. Якщо Ви вийде з повністю зарядженим футляром, то отримаєте додаткові 9 годин завдяки кількаразовому заряджанню. Просто вставляйте навушники назад у футляр, коли їх потрібно зарядити. Повне заряджання триває 1,5 години.
Ви можете відтворювати музику у справжньому комфорті завдяки легкій конструкції, яка щільно прилягає. М’які гумові кінці у формі крила надійно фіксуються під складкою зовнішнього вуха. Взаємозамінні гумові кришки вушних вкладишів забезпечують ідеальне прилягання, утворюючи герметичне ущільнення, завдяки чому Ви не пропустите жодного ритму.
6-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чудовий звук та потужні низькі частоти. Овальна акустична трубка збільшує пасивну ізоляцію шумів. Режим моно дозволяє залишити одне вухо вільним, щоб знати, що відбувається навколо.
Легко керуйте музикою і викликами за допомогою багатофункціональної кнопки. Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її довгим натисненням. Бажаєте відхилити виклик і продовжити слухати музику? Просте натиснення кнопки про це подбає. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чистий звук, коли Ви не бажаєте говорити.
Вмикайте голосовий помічник на телефоні, двічі натиснувши кнопку. Попросіть Siri чи Google Помічника налаштувати наступний список відтворення, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, переглянути погоду тощо.
Навушники готові до спарення відразу після того, як Ви виймете їх із футляра. Після спарення навушники запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.
Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння Ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.
Ходіть у спортзал. І вирушайте в дорогу. Ці справді бездротові навушники-вкладиші постачаються з надпортативним зарядним футляром.
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Розміри виробу
Розміри упаковки
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Внутрішня коробка
Аксесуари
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