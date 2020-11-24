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Більше не доступний
SHB2505WT/10
Нехай музика лунає й лунає
Ви можете все, коли перебуваєте на своїй хвилі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують чудовий звук і до 20 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб увімкнути голосового помічника на телефоні.
6-мм динаміки/ закритого типу
Bluetooth®
Білий
6-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чудовий звук та потужні низькі частоти. Овальна акустична трубка збільшує пасивну ізоляцію шумів. Режим моно дозволяє залишити одне вухо вільним, щоб знати, що відбувається навколо.
Ви можете відтворювати музику у справжньому комфорті завдяки легкій конструкції, яка щільно прилягає. М’які гумові кінці у формі крила надійно фіксуються під складкою зовнішнього вуха. Взаємозамінні гумові кришки вушних вкладишів забезпечують ідеальне прилягання, утворюючи герметичне ущільнення, завдяки чому ви не пропустите жодного ритму.
4.9
з 5
16
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Плюси
jakosc, cena
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Дата використання 2019-10-24
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Дата використання 2019-10-24
Michał38
24/11/2020
Polska
Працівник Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam
Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Lary27
22/11/2020
Polska
Godne polecenia
Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2505BK Słuchawki