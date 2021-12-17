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Більше не доступний
SHB2515BK/10
Мелодія за мелодією
Будьте вільними. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують колосальні 110 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Насолоджуйтеся чудовим звучанням мелодії за мелодією та отримуйте прямий доступ до віртуального помічника телефону. Хтось говорив про якусь поїздку?
6-мм динаміки/ закритого типу
Bluetooth®
Чорний
6-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чудовий звук та потужні низькі частоти. Овальна акустична трубка збільшує пасивну ізоляцію шумів. Режим моно дозволяє залишити одне вухо вільним, щоб знати, що відбувається навколо.
Навушники готові до спарення відразу після того, як ви виймете їх із футляра. Після спарення навушники запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.
4.7
з 5
22
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Kat99
17/12/2021
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Super brzmienie
słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie
Плюси
super brzmienie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Дата використання 2020-11-17
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Дата використання 2020-11-17
TOLA25
04/11/2021
Polska
DOSKONAŁE BRZMIENIE
SUPER BRZMIENIE DOPASOWANE DO UCHA NIE GNIOTA ŁATWOŚC ODBIERANIA POŁĄCZEŃ
Плюси
BRZEMIENIE CZAS PRACY
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Дата використання 2020-10-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Дата використання 2020-10-04
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Плюси
jakosc, cena
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless