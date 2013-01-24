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    Справді бездротові навушники-вкладиші

    SHB2515BK/10
    Загальна оцінка / 5
    3 нагороди
    • Мелодія за мелодією Мелодія за мелодією Мелодія за мелодією
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      Справді бездротові навушники-вкладиші

      SHB2515BK/10
      Загальна оцінка / 5
      3 нагороди

      Мелодія за мелодією

      Будьте вільними. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують колосальні 110 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Насолоджуйтеся чудовим звучанням мелодії за мелодією та отримуйте прямий доступ до віртуального помічника телефону. Хтось говорив про якусь поїздку? Переглянути усі переваги

      Справді бездротові навушники-вкладиші

      Мелодія за мелодією

      Будьте вільними. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують колосальні 110 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Насолоджуйтеся чудовим звучанням мелодії за мелодією та отримуйте прямий доступ до віртуального помічника телефону. Хтось говорив про якусь поїздку? Переглянути усі переваги

      Мелодія за мелодією

      Будьте вільними. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують колосальні 110 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Насолоджуйтеся чудовим звучанням мелодії за мелодією та отримуйте прямий доступ до віртуального помічника телефону. Хтось говорив про якусь поїздку? Переглянути усі переваги

      Справді бездротові навушники-вкладиші

      Мелодія за мелодією

      Будьте вільними. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують колосальні 110 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Насолоджуйтеся чудовим звучанням мелодії за мелодією та отримуйте прямий доступ до віртуального помічника телефону. Хтось говорив про якусь поїздку? Переглянути усі переваги

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        Справді бездротові навушники-вкладиші

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Мелодія за мелодією

        • 6-мм динаміки/ закритого типу
        • Bluetooth®
        • Чорний

        Отримайте до 100 годин відтворення або розмов за допомогою футляра

        Вирушайте у дорогу, маючи в кишені кілька зарядів. Виходьте з дому із повністю зарядженим зарядним футляром та отримайте до 110 годин відтворення. Одне заряджання в футлярі триває приблизно 1,5 годин і забезпечує 5 годин відтворення чи розмов.

        Портативний зарядний футляр із вбудованим банком живлення на 3350 мАгод.

        Ніколи не залишайтеся без живлення. Зарядний футляр із вбудованим банком живлення на 3350 мАгод. не лише заряджає Ваші навушники – він також заряджає й телефон. Просто під’єднайте смарт-пристрій у футлярі через роз’єм USB.

        М’які гумові вкладиші у формі крила. Безпечні та комфортні

        Ви можете відтворювати музику у справжньому комфорті завдяки легкій конструкції, яка щільно прилягає. М’які гумові кінці у формі крила надійно фіксуються під складкою зовнішнього вуха. Взаємозамінні гумові кришки вушних вкладишів забезпечують ідеальне прилягання, утворюючи герметичне ущільнення, завдяки чому Ви не пропустите жодного ритму.

        6-мм неодимові акустичні динаміки. Чудовий звук, потужні низькі частоти

        6-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чудовий звук та потужні низькі частоти. Овальна акустична трубка збільшує пасивну ізоляцію шумів. Режим моно дозволяє залишити одне вухо вільним, щоб знати, що відбувається навколо.

        Розумне спарення. Автоматичний пошук пристрою Bluetooth

        Навушники готові до спарення відразу після того, як Ви виймете їх із футляра. Після спарення навушники запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.

        Багатофункціональна кнопка. Легко керуйте музикою та викликами

        Легко керуйте музикою і викликами за допомогою багатофункціональної кнопки. Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її довгим натисненням. Бажаєте відхилити виклик і продовжити слухати музику? Просте натиснення кнопки про це подбає. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чистий звук, коли Ви не бажаєте говорити.

        Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

        Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння Ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • Режим "вільні руки"
          • HFP
          • HSP

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Розміри виробу

          Висота
          8  см
          Ширина
          4,1  см
          Глибина
          3,6  см

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Висота
          15  см
          Ширина
          9,5  см
          Глибина
          5  см
          Вага брутто
          0,19  кг
          Вага нетто
          0,116  кг
          Вага тари
          0,074  кг
          Код EAN
          48 95229 10044 2

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          37,5  см
          Ширина
          33,5  см
          Висота
          24,5  см
          Вага брутто
          6,1  кг
          Вага нетто
          2,784  кг
          Вага тари
          3,316  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10044 9

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          17,8  см
          Ширина
          15,8  см
          Висота
          10,4  см
          Вага брутто
          0,67  кг
          Вага нетто
          0,348  кг
          Вага тари
          0,322  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 10044 6

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Вушні вкладки 3 розмірів
        • Кабель живлення USB

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