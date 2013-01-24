Інші елементи комплектації
- Вушні вкладки 3 розмірів
- Кабель живлення USB
Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Мелодія за мелодією
Будьте вільними. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують колосальні 110 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Насолоджуйтеся чудовим звучанням мелодії за мелодією та отримуйте прямий доступ до віртуального помічника телефону. Хтось говорив про якусь поїздку? Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Мелодія за мелодією
Будьте вільними. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують колосальні 110 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Насолоджуйтеся чудовим звучанням мелодії за мелодією та отримуйте прямий доступ до віртуального помічника телефону. Хтось говорив про якусь поїздку? Переглянути усі переваги
Мелодія за мелодією
Будьте вільними. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують колосальні 110 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Насолоджуйтеся чудовим звучанням мелодії за мелодією та отримуйте прямий доступ до віртуального помічника телефону. Хтось говорив про якусь поїздку? Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Мелодія за мелодією
Будьте вільними. Ці справді бездротові навушники-вкладиші пропонують колосальні 110 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Насолоджуйтеся чудовим звучанням мелодії за мелодією та отримуйте прямий доступ до віртуального помічника телефону. Хтось говорив про якусь поїздку? Переглянути усі переваги
Справді бездротові навушники-вкладиші
Ціна магазину Philips
Усього:
Вирушайте у дорогу, маючи в кишені кілька зарядів. Виходьте з дому із повністю зарядженим зарядним футляром та отримайте до 110 годин відтворення. Одне заряджання в футлярі триває приблизно 1,5 годин і забезпечує 5 годин відтворення чи розмов.
Ніколи не залишайтеся без живлення. Зарядний футляр із вбудованим банком живлення на 3350 мАгод. не лише заряджає Ваші навушники – він також заряджає й телефон. Просто під’єднайте смарт-пристрій у футлярі через роз’єм USB.
Ви можете відтворювати музику у справжньому комфорті завдяки легкій конструкції, яка щільно прилягає. М’які гумові кінці у формі крила надійно фіксуються під складкою зовнішнього вуха. Взаємозамінні гумові кришки вушних вкладишів забезпечують ідеальне прилягання, утворюючи герметичне ущільнення, завдяки чому Ви не пропустите жодного ритму.
6-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чудовий звук та потужні низькі частоти. Овальна акустична трубка збільшує пасивну ізоляцію шумів. Режим моно дозволяє залишити одне вухо вільним, щоб знати, що відбувається навколо.
Навушники готові до спарення відразу після того, як Ви виймете їх із футляра. Після спарення навушники запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.
Легко керуйте музикою і викликами за допомогою багатофункціональної кнопки. Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її довгим натисненням. Бажаєте відхилити виклик і продовжити слухати музику? Просте натиснення кнопки про це подбає. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чистий звук, коли Ви не бажаєте говорити.
Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння Ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.
Під'єднання
Конструкція
Розміри виробу
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка