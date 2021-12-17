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Більше не доступний
SHB2515WT/10
Мелодія за мелодією
Будьте вільними. Ці справжні бездротові навушники-вкладиші пропонують колосальні 100 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Насолоджуйтеся чудовим звучанням мелодія за мелодією та отримуйте прямий доступ до віртуального помічника телефону. Хтось говорив про якусь поїздку?
6-мм динаміки/ закритого типу
Bluetooth®
Чорний
Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.
4.7
з 5
22
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Kat99
17/12/2021
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Super brzmienie
słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie
Плюси
super brzmienie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Дата використання 2020-11-17
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Дата використання 2020-11-17
TOLA25
04/11/2021
Polska
DOSKONAŁE BRZMIENIE
SUPER BRZMIENIE DOPASOWANE DO UCHA NIE GNIOTA ŁATWOŚC ODBIERANIA POŁĄCZEŃ
Плюси
BRZEMIENIE CZAS PRACY
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Дата використання 2020-10-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Дата використання 2020-10-04
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Плюси
jakosc, cena
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless