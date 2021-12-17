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Більше не доступний

2000 seriesСправді бездротові навушники-вкладиші

SHB2515WT/10

4.7

| (22) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний

Мелодія за мелодією

Будьте вільними. Ці справжні бездротові навушники-вкладиші пропонують колосальні 100 годин відтворення завдяки портативному зарядному футляру. Насолоджуйтеся чудовим звучанням мелодія за мелодією та отримуйте прямий доступ до віртуального помічника телефону. Хтось говорив про якусь поїздку?

Переглянути всі переваги

Мелодія за мелодією

  • 6-мм динаміки/ закритого типу

  • Bluetooth®

  • Чорний

Режим моно, коли ви хочете залишити одне вухо вільним

Кришки навушників-вкладишів малого, середнього та великого розміру для ідеального прилягання

Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

22

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2

17/12/2021

Polska

Polska

Перевірений покупець

Super brzmienie

słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie

Плюси

super brzmienie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Дата використання 2020-11-17

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Дата використання 2020-11-17

04/11/2021

Polska

Polska

DOSKONAŁE BRZMIENIE

SUPER BRZMIENIE DOPASOWANE DO UCHA NIE GNIOTA ŁATWOŚC ODBIERANIA POŁĄCZEŃ

Плюси

BRZEMIENIE CZAS PRACY

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Дата використання 2020-10-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Дата використання 2020-10-04

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Плюси

jakosc, cena

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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