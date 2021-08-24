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Більше не доступний
SHB3075BL/00
32-мм динаміки/закритого типу
Накладна
М’які амбушури
Пласке складання
Ресурсу пристрою вистачить для 12-годинного відтворення музики протягом цілого дня.
Навушники BASS+ мають 32-мм динаміки, що забезпечують потужні, динамічні низькі частоти.
Навушники BASS+, створені для оптимального прилягання, мають поворотні амбушури та регульовану дугу на голову для чудової посадки для усіх користувачів.
4.4
з 5
30
Відгуки
82%
рекомендують цей виріб
S.W.A.T
24/08/2021
Україна
Варто придбати
Відмінні навушники за свої гроші. Працювали дуже довго. Були навіть під дощем. Використовував в основному на пробіжках, тому попадало і поту. Прослужили близько 3 років без нарікань, поки випадково сам їх не розламав. Єдиний "недолік" - від поту часто окислявся роз'єм для заряджання. Чистив зубною щіткою і спиртом, продовжували заряджатися і працювати. Крутий продукт. Дякую Phillips.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Svitlana_A
24/02/2021
Україна
Неймовірні
Користуюсь майще щодня протягом трьох років. Звук - супер, зручні, доволі довго тримають заряд і швидко заряджаються. Із нарікань - облізли амбушюри, і, на скільки я розумаю, вони не підлягають заміні
Плюси
Якісний звук, зручні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Так, я рекомендую цей продукт
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Apache322
01/04/2019
Україна
Відмінні наушники
Купив наушники Philips BASS+ SHB3175 і не шкодую про це. Наушники відмінні, хороший звук і баси. Великим плюсом є те, що як би гучно вони не грали, оточуючі цього не чують. Всім рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Так, я рекомендую цей продукт
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Фактичні результати можуть відрізнятися