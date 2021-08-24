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  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
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Більше не доступний

BASS+Стереогарнітура Bluetooth

SHB3075RD/00

4.4
| (30) Відгуки | 82% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Синій
Синій
Червоний
Червоний
Чорний
Чорний
Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ в елегантному, компактному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму.
Переглянути всі переваги

Відчуйте це. BASS+

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладна

  • М’які амбушури

  • Пласке складання

Акумуляторна батарея забезпечує до 12 годин відтворення

Акумуляторна батарея забезпечує до 12 годин відтворення

Ресурсу пристрою вистачить для 12-годинного відтворення музики протягом цілого дня.

32-мм динаміки

32-мм динаміки

Навушники BASS+ мають 32-мм динаміки, що забезпечують потужні, динамічні низькі частоти.

Регульовані амбушури та дуга на голову для оптимального комфорту

Регульовані амбушури та дуга на голову для оптимального комфорту

Навушники BASS+, створені для оптимального прилягання, мають поворотні амбушури та регульовану дугу на голову для чудової посадки для усіх користувачів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

30

Відгуки

82%

рекомендують цей виріб

1

24/08/2021

Україна

Україна

Варто придбати

Відмінні навушники за свої гроші. Працювали дуже довго. Були навіть під дощем. Використовував в основному на пробіжках, тому попадало і поту. Прослужили близько 3 років без нарікань, поки випадково сам їх не розламав. Єдиний "недолік" - від поту часто окислявся роз'єм для заряджання. Чистив зубною щіткою і спиртом, продовжували заряджатися і працювати. Крутий продукт. Дякую Phillips.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

24/02/2021

Україна

Україна

Неймовірні

Користуюсь майще щодня протягом трьох років. Звук - супер, зручні, доволі довго тримають заряд і швидко заряджаються. Із нарікань - облізли амбушюри, і, на скільки я розумаю, вони не підлягають заміні

Плюси

Якісний звук, зручні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

01/04/2019

Україна

Україна

Відмінні наушники

Купив наушники Philips BASS+ SHB3175 і не шкодую про це. Наушники відмінні, хороший звук і баси. Великим плюсом є те, що як би гучно вони не грали, оточуючі цього не чують. Всім рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

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