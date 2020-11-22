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Більше не доступний
SHB3175BK/00
40-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Компактне складання
40-мм неодимові динаміки, які відтворюють потужні низькі частоти
Завдяки поворотному дизайну амбушур та регульованій дузі на голову ця гарнітура чудово підійде усім користувачам.
Потужні низькі частоти для прослуховування по-новому. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально створений отвір для низьких частот та спеціально налаштовані динаміки відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання Bass+. Використовується окрема гучність звуку для рівномірного звучання низьких частот під час кожного відтворення.
4.5
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Marcin02101978
22/11/2020
Polska
Bardzo wygodne słuchawki
Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.
Плюси
zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Zuzanna97
21/11/2020
Polska
Ok
Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
29/04/2020
Polska
Super Bas
Rewelacyjne Basy . Podoba mi sie ,że są do tego lekkie i wygodnie lężą na uszach. Nie ma problemu ze złożeniem i o też jest super. wyglądają do tego jakby kosztowaly więcej. Jestem zadowolony
Плюси
skladnie , wygodne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Фактичні результати можуть відрізнятися