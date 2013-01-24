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    Гарнітура Bluetooth

    SHB3175WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Відчуйте це. BASS+ Відчуйте це. BASS+ Відчуйте це. BASS+
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      Гарнітура Bluetooth

      SHB3175WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Відчуйте це. BASS+

      Навушники Philips BASS+ в елегантному, міцному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові накладні навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

      Гарнітура Bluetooth

      Відчуйте це. BASS+

      Навушники Philips BASS+ в елегантному, міцному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові накладні навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

      Відчуйте це. BASS+

      Навушники Philips BASS+ в елегантному, міцному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові накладні навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

      Гарнітура Bluetooth

      Відчуйте це. BASS+

      Навушники Philips BASS+ в елегантному, міцному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові накладні навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

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        Гарнітура Bluetooth

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Відчуйте це. BASS+

        • 40-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • М’які амбушури
        • Компактне складання
        40-мм неодимові динаміки

        40-мм неодимові динаміки

        40-мм неодимові динаміки, які відтворюють потужні низькі частоти

        Чудова посадка для усіх користувачів

        Чудова посадка для усіх користувачів

        Завдяки поворотному дизайну амбушур та регульованій дузі на голову ця гарнітура чудово підійде усім користувачам.

        Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

        Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

        Потужні низькі частоти для прослуховування по-новому. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально створений отвір для низьких частот та спеціально налаштовані динаміки відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання Bass+. Використовується окрема гучність звуку для рівномірного звучання низьких частот під час кожного відтворення.

        Бездротова технологія Bluetooth

        Бездротова технологія Bluetooth

        Легко з’єднуйте навушники у пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення музики.

        Керуйте викликами, музикою та регулюйте гучність за допомогою перемикачів на амбушурах

        Керуйте викликами, музикою та регулюйте гучність за допомогою перемикачів на амбушурах

        Кнопкові елементи керування на правому амбушурі дозволяють керувати музикою та викликами одним натисненням.

        Складається у компактну форму для легкого зберігання та перенесення

        Складається у компактну форму для легкого зберігання та перенесення

        Унікальна конструкція, яка компактно складається, забезпечує найкраще прослуховування у дорозі. Навушники передбачають горизонтальне чи компактне складання для легкої портативності та легкого зберігання.

        Кабель живлення USB

        Кабель живлення USB

        Зарядний USB-кабель із комплекту дозволяє легко заряджати навушники за потреби.

        Акумуляторна батарея забезпечує до 12 годин відтворення

        Акумуляторна батарея забезпечує до 12 годин відтворення

        Ресурсу пристрою вистачить для 12-годинного відтворення музики протягом цілого дня.

        Зручні виклики в режимі "вільні руки"

        Зручні виклики в режимі "вільні руки"

        Зручні виклики в режимі "вільні руки" завдяки мікрофону та Bluetooth® 4.1

        М’які амбушури для тривалого комфортного носіння

        М’які амбушури для тривалого комфортного носіння

        М’які, дихаючі амбушури гарантують комфортне тривале носіння.

        Чудова ізоляція звуку

        Акустика закритого типу блокує зовнішній шум і забезпечує кращий звук.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          Так

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Версія Bluetooth
          4,1

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Вимкнення мікрофона
          • Відхилення виклику
          • Перемикання між 2 викликами
          • Перемикання між викликом та музикою

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики
          12*  год.
          Час очікування
          166* год.
          Час розмови
          12* год.
          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Можна заряджати
          Так

        • Звук

          Частотний діапазон
          8–21 500 Гц
          Опір
          32 Ом
          Тип магніту
          Неодимовий
          Максимальна вхідна потужність
          40 мВт
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Чутливість
          104 дБ
          Акустична система
          Закрита

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          69 51613 99169 5
          Глибина
          5,7  см
          Глибина
          2,2  дюймів
          Вага брутто
          0,335  кг
          Вага брутто
          0,739  фнт.
          Висота
          8,9  дюймів
          Висота
          22,5  см
          Вага нетто
          0,224  кг
          Вага нетто
          0,494  фнт.
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,111  кг
          Вага тари
          0,245  фнт.
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          19,5  см
          Ширина
          7,7  дюймів

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          2,681  фнт.
          Вага брутто
          1,216  кг
          Код GTIN
          1 69 51613 99169 2
          Висота
          24  см
          Висота
          9,4  дюймів
          Довжина
          21,2  см
          Довжина
          8,3  дюймів
          Вага нетто
          1,481  фнт.
          Вага нетто
          0,672  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          1,199  фнт.
          Вага тари
          0,544  кг
          Ширина
          19,1  см
          Ширина
          7,5  дюймів

        • Розміри виробу

          Глибина
          4,6  см
          Глибина
          1,8  дюймів
          Висота
          7,3  дюймів
          Висота
          18,5  см
          Вага
          0,419  фнт.
          Вага
          0,19  кг
          Ширина
          19  см
          Ширина
          7,5  дюймів

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