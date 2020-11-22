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  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
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Більше не доступний

Гарнітура Bluetooth

SHB3175WT/00

4.5
| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний
Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ в елегантному, міцному корпусі забезпечують відтворення потужних низьких частот. Приємний вигляд, чудове звучання та бездоганні характеристики. Бездротові накладні навушники Bluetooth призначено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму.
Переглянути всі переваги

Відчуйте це. BASS+

  • 40-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

  • Компактне складання

40-мм неодимові динаміки

40-мм неодимові динаміки

40-мм неодимові динаміки, які відтворюють потужні низькі частоти

Чудова посадка для усіх користувачів

Чудова посадка для усіх користувачів

Завдяки поворотному дизайну амбушур та регульованій дузі на голову ця гарнітура чудово підійде усім користувачам.

Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

Потужні низькі частоти для прослуховування по-новому. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально створений отвір для низьких частот та спеціально налаштовані динаміки відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання Bass+. Використовується окрема гучність звуку для рівномірного звучання низьких частот під час кожного відтворення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
1

22/11/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodne słuchawki

Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.

Плюси

zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

21/11/2020

Polska

Polska

Ok

Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

29/04/2020

Polska

Polska

Super Bas

Rewelacyjne Basy . Podoba mi sie ,że są do tego lekkie i wygodnie lężą na uszach. Nie ma problemu ze złożeniem i o też jest super. wyglądają do tego jakby kosztowaly więcej. Jestem zadowolony

Плюси

skladnie , wygodne

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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