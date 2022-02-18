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Більше не доступний
SHB3595BK/10
8,6-мм динаміки/закритого типу
Вкладиші
6 годин відтворення
З’єднайте навушники в пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення чіткої музики.
Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.
Компактні й ефективні 8,6-мм динаміки забезпечують точний звук з потужними низькими частотами для кращого прослуховування у дорозі.
1.0
з 5
1
Відгук
18/02/2022
România
Produs Foarte slab
Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).
Цей відгук про 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth
Цей відгук про 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth