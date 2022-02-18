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  • Свобода без дротів, потужний звук
  • Свобода без дротів, потужний звук

Більше не доступний

3000 seriesНавушники Bluetooth

SHB3595BK/10

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| (1) Відгук
Свобода без дротів, потужний звук
Компактні навушники SHB3595 із підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 6 годин. Портативне рішення для зручного використання.
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Свобода без дротів, потужний звук

  • 8,6-мм динаміки/закритого типу

  • Вкладиші

  • 6 годин відтворення

Підтримка Bluetooth версії 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Підтримка Bluetooth версії 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

З’єднайте навушники в пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення чіткої музики.

Виберіть одну із 3 пар втулок для ідеальної для Вас фіксації

Виберіть одну із 3 пар втулок для ідеальної для Вас фіксації

Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.

Ефективні 8,6-мм динаміки забезпечують чіткий та потужний звук

Ефективні 8,6-мм динаміки забезпечують чіткий та потужний звук

Компактні й ефективні 8,6-мм динаміки забезпечують точний звук з потужними низькими частотами для кращого прослуховування у дорозі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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1.0

з 5

1

Відгук

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18/02/2022

România

România

Produs Foarte slab

Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).

Цей відгук про 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

Цей відгук про 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

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