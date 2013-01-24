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    Навушники Bluetooth

    SHB3595BK/10
    Загальна оцінка / 5
    • Свобода без дротів, потужний звук Свобода без дротів, потужний звук Свобода без дротів, потужний звук
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      Навушники Bluetooth

      SHB3595BK/10
      Загальна оцінка / 5

      Свобода без дротів, потужний звук

      Компактні навушники SHB3595 із підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 6 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги

      Навушники Bluetooth

      Свобода без дротів, потужний звук

      Компактні навушники SHB3595 із підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 6 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги

      Свобода без дротів, потужний звук

      Компактні навушники SHB3595 із підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 6 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги

      Навушники Bluetooth

      Свобода без дротів, потужний звук

      Компактні навушники SHB3595 із підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 6 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги

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        Навушники Bluetooth

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Свобода без дротів, потужний звук

        • 8,6-мм динаміки/закритого типу
        • Вкладиші
        • 6 годин відтворення
        Підтримка Bluetooth версії 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Підтримка Bluetooth версії 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        З’єднайте навушники в пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення чіткої музики.

        Виберіть одну із 3 пар втулок для ідеальної для Вас фіксації

        Виберіть одну із 3 пар втулок для ідеальної для Вас фіксації

        Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.

        Ефективні 8,6-мм динаміки забезпечують чіткий та потужний звук

        Ефективні 8,6-мм динаміки забезпечують чіткий та потужний звук

        Компактні й ефективні 8,6-мм динаміки забезпечують точний звук з потужними низькими частотами для кращого прослуховування у дорозі.

        Ергономічна овальна звукова трубка для справді комфортної фіксації

        Ергономічна овальна звукова трубка для справді комфортної фіксації

        Овальна форма звукової трубки з’явилася на основі обширного дослідження людського вуха. Ергономічна форма, створена для комфортної фіксації у будь-якому вусі, гарантує оптимальну фіксацію та комфорт для абсолютної насолоди музикою.

        Овальні звукові трубчасті вставки ізолюють навколишні шуми

        Овальні звукові трубчасті вставки ізолюють навколишні шуми

        Овальні звукові трубчасті вставки ізолюють навколишні шуми, а напівзакрита структура забезпечує відтворення покращених низьких частот.

        Бездротове керування та задоволення від музики і викликів

        Бездротове керування та задоволення від музики і викликів

        З’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою чіткої музики та викликів без кабелів. Змінюйте доріжки та відповідайте на виклики за допомогою легкого у використанні пульта дистанційного керування.

        Легка конструкція шийної дуги

        Легка шийна дуга гарантує комфортне носіння протягом довшого часу, не псує зачіску і не стискає голову

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • Режим "вільні руки"
          • HFP
          • HSP

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,3783  кг
          Код GTIN
          2 87 12581 75797 1
          Висота
          8,5  см
          Довжина
          18,5  см
          Вага нетто
          0,1434  кг
          Кількість споживчих комплектів
          6
          Вага тари
          0,2349  кг
          Ширина
          16,8  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,715  кг
          Код GTIN
          1 87 12581 75797 4
          Висота
          18,3  см
          Довжина
          34,6  см
          Вага нетто
          0,5736  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          1,1414  кг
          Ширина
          19,4  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          2,5  см
          Код EAN
          87 12581 75797 7
          Вага брутто
          0,0459  кг
          Висота
          17,3  см
          Вага нетто
          0,0239  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,022  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          7  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          1,18  см
          Висота
          1,35  см
          Вага
          0,01145  кг
          Ширина
          2  см

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Вушні вкладки 3 розмірів
        • Кабель живлення USB

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