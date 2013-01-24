Інші елементи комплектації
- Вушні вкладки 3 розмірів
- Кабель живлення USB
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Свобода без дротів, потужний звук
Компактні навушники SHB3595 із підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 6 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свобода без дротів, потужний звук
Компактні навушники SHB3595 із підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 6 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги
Свобода без дротів, потужний звук
Компактні навушники SHB3595 із підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 6 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свобода без дротів, потужний звук
Компактні навушники SHB3595 із підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 6 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги
Навушники Bluetooth
Ціна магазину Philips
Усього:
З’єднайте навушники в пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення чіткої музики.
Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.
Компактні й ефективні 8,6-мм динаміки забезпечують точний звук з потужними низькими частотами для кращого прослуховування у дорозі.
Овальна форма звукової трубки з’явилася на основі обширного дослідження людського вуха. Ергономічна форма, створена для комфортної фіксації у будь-якому вусі, гарантує оптимальну фіксацію та комфорт для абсолютної насолоди музикою.
Овальні звукові трубчасті вставки ізолюють навколишні шуми, а напівзакрита структура забезпечує відтворення покращених низьких частот.
З’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою чіткої музики та викликів без кабелів. Змінюйте доріжки та відповідайте на виклики за допомогою легкого у використанні пульта дистанційного керування.
Легка шийна дуга гарантує комфортне носіння протягом довшого часу, не псує зачіску і не стискає голову
Під'єднання
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу
Конструкція