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    Бездротові навушники Bluetooth®

    SHB4205WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Надзвичайно легкі. Потужний звук. Надзвичайно легкі. Потужний звук. Надзвичайно легкі. Потужний звук.
      -{discount-value}

      Бездротові навушники Bluetooth®

      SHB4205WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бездротові навушники Bluetooth®

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бездротові навушники Bluetooth®

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники Bluetooth®

        Бездротові навушники Bluetooth®

        - {discount-value}

        Усього:

        Надзвичайно легкі. Потужний звук.

        Навушники, які кидають виклик земному тяжінню

        • 12,2-мм динаміки/відкритого типу
        • Вкладиші
        Стильні глянцеві елементи металік

        Стильні глянцеві елементи металік

        Стильна конструкція зі свіжими, сучасними глянцевими елементами.

        Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

        Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

        Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.

        Трубка для басів для насичених низьких частот

        Трубка для басів для насичених низьких частот

        Інноваційні трубки для басів у навушниках-вкладишах збільшують потік повітря для глибоких, насичених низьких частот.

        Високопотужні динаміки забезпечують чіткий звук

        Високопотужні динаміки забезпечують чіткий звук

        Високопотужні 12,2-мм динаміки налаштовано для відтворення чіткого звуку.

        Ергономічні навушники-вкладиші для природної фіксації

        Ергономічні навушники-вкладиші для природної фіксації

        Навушники Hyprlite такі тонкі, що майже невідчутні у вухах, – вони відтворюють музику, а Ви не відчуваєте їхньої ваги.

        Легка й тонка шийна дуга для стійкого носіння

        Легка й тонка шийна дуга для стійкого носіння

        Надтонка шийна дуга підійде для кожного. Така легка, що Ви забудете про неї.

        Не пропустіть жодного виклику завдяки режиму вібрації

        Не пропустіть жодного виклику завдяки режиму вібрації

        Шийна дуга вібрує, коли Вам телефонують, тому Ви не пропустите жодного виклику.

        Акумуляторна батарея забезпечує до 7 годин відтворення

        Ресурсу пристрою вистачить для 7-годинного відтворення музики протягом цілого дня.

        Підтримка Bluetooth версії 4.1 та HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        З’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          12,2 мм
          Частотний діапазон
          9–21 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          30 мВт
          Чутливість
          105  дБ
          Мембрана
          ПЕТ

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          4,1
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Керування викликами
          • Утримування виклику
          • Перемикання між 2 викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Вимкнення мікрофона
          • Відхилення виклику
          • Перемикання між викликом та музикою

        • Аксесуари

          USB-кабель
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Можна заряджати
          Так
          Час очікування
          120* год.
          Час розмови
          7* год.
          Тривалість відтворення музики
          7*  год.

        • Розміри виробу

          Висота
          17,5  см
          Ширина
          13,5  см
          Глибина
          1,5  см
          Вага
          0,038  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Висота
          17,5  см
          Ширина
          18,5  см
          Глибина
          2,5  см
          Вага брутто
          0,107  кг
          Вага нетто
          0,038  кг
          Вага тари
          0,069  кг
          Код EAN
          69 51613 99155 8

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          20,5  см
          Ширина
          9,5  см
          Висота
          20,8  см
          Вага брутто
          0,418  кг
          Вага нетто
          0,114  кг
          Вага тари
          0,304  кг
          Код GTIN
          1 69 51613 99155 5

        • Внутрішня коробка

          Код GTIN
          2 69 51613 99155 2
          Кількість споживчих комплектів
          3

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