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Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники Bluetooth®
Усього:
Стильна конструкція зі свіжими, сучасними глянцевими елементами.
Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.
Інноваційні трубки для басів у навушниках-вкладишах збільшують потік повітря для глибоких, насичених низьких частот.
Високопотужні 12,2-мм динаміки налаштовано для відтворення чіткого звуку.
Навушники Hyprlite такі тонкі, що майже невідчутні у вухах, – вони відтворюють музику, а Ви не відчуваєте їхньої ваги.
Надтонка шийна дуга підійде для кожного. Така легка, що Ви забудете про неї.
Шийна дуга вібрує, коли Вам телефонують, тому Ви не пропустите жодного виклику.
Ресурсу пристрою вистачить для 7-годинного відтворення музики протягом цілого дня.
З’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів.
Конструкція
Звук
Під'єднання
Зручність
Аксесуари
Потужність
Розміри виробу
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
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