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Більше не доступний
SHB4305WT/00
12,2-мм динаміки/закритого типу
Вкладиші
6 годин відтворення
Надзвичайний комфорт
Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Потужні 12,2-мм динаміки в елегантному, компактному корпусі відтворюють низькі частоти.
Ресурсу пристрою вистачить для 6-годинного відтворення музики протягом цілого дня.
Легко з’єднуйте навушники у пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення музики.
3.7
з 5
15
Відгуки
Bartłomiej29
29/04/2022
Polska
Najlepsze słuchawki!
Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.
Плюси
bass, odporne na wodę, fajny design,
Мінуси
brak
Цей відгук про SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Цей відгук про SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
davv
14/12/2020
Polska
Użytkowane od 1,5 roku
Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.
Плюси
bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,
Мінуси
wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
BeeClean
17/06/2020
Polska
R E W E L A C J A!!,
Grają rewelacyjnie, bateria wytrzymuje ponad 5h, dziek meeega czysty porównując z innymi w podobnych cenach. Korzystam z nich 1 rok. POLECAM Z BARDZO CZYTYM SUMIENIEM
Плюси
Jak w komentarzu
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Фактичні результати можуть відрізнятися