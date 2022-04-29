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  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
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  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+

Більше не доступний

Бездротові навушники Bluetooth®

SHB4305WT/00

3.7
| (15) Відгуки
Відчуйте це. BASS+
Вражаюче потужний звук у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ Bluetooth із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та бездротову свободу, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами.
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Відчуйте це. BASS+

  • 12,2-мм динаміки/закритого типу

  • Вкладиші

  • 6 годин відтворення

  • Надзвичайний комфорт

Потужні 12,2-мм динаміки

Потужні 12,2-мм динаміки

Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Потужні 12,2-мм динаміки в елегантному, компактному корпусі відтворюють низькі частоти.

Акумуляторна батарея забезпечує до 6 годин відтворення

Акумуляторна батарея забезпечує до 6 годин відтворення

Ресурсу пристрою вистачить для 6-годинного відтворення музики протягом цілого дня.

Бездротова технологія Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth

Легко з’єднуйте навушники у пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення музики.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.7

з 5

15

Відгуки

29/04/2022

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki!

Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.

Плюси

bass, odporne na wodę, fajny design,

Мінуси

brak

Цей відгук про SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Цей відгук про SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

14/12/2020

Polska

Polska

Użytkowane od 1,5 roku

Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.

Плюси

bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,

Мінуси

wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/06/2020

Polska

Polska

R E W E L A C J A!!,

Grają rewelacyjnie, bateria wytrzymuje ponad 5h, dziek meeega czysty porównując z innymi w podobnych cenach. Korzystam z nich 1 rok. POLECAM Z BARDZO CZYTYM SUMIENIEM

Плюси

Jak w komentarzu

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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