Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Бездротові навушники Philips Flite Ultrlite неймовірно легкі та вражаюче потужні. Позбудьтеся дротів, які стримують Вас. Ці навушники тонкі й компактні з можливістю плаского складання, тому ідеально підходять для мандрівок. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Бездротові навушники Philips Flite Ultrlite неймовірно легкі та вражаюче потужні. Позбудьтеся дротів, які стримують Вас. Ці навушники тонкі й компактні з можливістю плаского складання, тому ідеально підходять для мандрівок. Переглянути усі переваги
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Бездротові навушники Philips Flite Ultrlite неймовірно легкі та вражаюче потужні. Позбудьтеся дротів, які стримують Вас. Ці навушники тонкі й компактні з можливістю плаского складання, тому ідеально підходять для мандрівок. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Бездротові навушники Philips Flite Ultrlite неймовірно легкі та вражаюче потужні. Позбудьтеся дротів, які стримують Вас. Ці навушники тонкі й компактні з можливістю плаского складання, тому ідеально підходять для мандрівок. Переглянути усі переваги
Високопотужні 32-мм нахилені динаміки забезпечують чіткий звук та глибокі, насичені низькі частоти.
Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.
М’які амбушури та нахилені динаміки ідеально підходять для тривалого комфортного носіння.
Ультралегка і надтонка конструкція для повного комфорту під час руху.
Пласке складання для легкої портативності.
З’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів.
Ресурсу пристрою вистачить для 9-годинного відтворення музики протягом цілого дня.
Конструкція
Звук
Під'єднання
Зручність
Аксесуари
Потужність
Розміри виробу
Розміри упаковки
Зовнішня коробка