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Flite

Бездротові навушники Bluetooth®

SHB4405BK/00
Загальна оцінка / 5
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук. Надзвичайно легкі. Потужний звук. Надзвичайно легкі. Потужний звук.
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    Flite Бездротові навушники Bluetooth®

    SHB4405BK/00
    Загальна оцінка / 5

    Надзвичайно легкі. Потужний звук.

    Бездротові навушники Philips Flite Ultrlite неймовірно легкі та вражаюче потужні. Позбудьтеся дротів, які стримують Вас. Ці навушники тонкі й компактні з можливістю плаского складання, тому ідеально підходять для мандрівок. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Flite Бездротові навушники Bluetooth®

    Надзвичайно легкі. Потужний звук.

    Бездротові навушники Philips Flite Ultrlite неймовірно легкі та вражаюче потужні. Позбудьтеся дротів, які стримують Вас. Ці навушники тонкі й компактні з можливістю плаского складання, тому ідеально підходять для мандрівок. Переглянути усі переваги

    Надзвичайно легкі. Потужний звук.

    Бездротові навушники Philips Flite Ultrlite неймовірно легкі та вражаюче потужні. Позбудьтеся дротів, які стримують Вас. Ці навушники тонкі й компактні з можливістю плаского складання, тому ідеально підходять для мандрівок. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Flite Бездротові навушники Bluetooth®

    Надзвичайно легкі. Потужний звук.

    Бездротові навушники Philips Flite Ultrlite неймовірно легкі та вражаюче потужні. Позбудьтеся дротів, які стримують Вас. Ці навушники тонкі й компактні з можливістю плаского складання, тому ідеально підходять для мандрівок. Переглянути усі переваги

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      Пласке складання для легкої портативності

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      Пласке складання для легкої портативності.

      Підтримка Bluetooth версії 4.1 та HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      Підтримка Bluetooth версії 4.1 та HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      З’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів.

      Акумуляторна батарея забезпечує до 9 годин відтворення

      Ресурсу пристрою вистачить для 9-годинного відтворення музики протягом цілого дня.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Тип магніту
        Неодимовий
        Опір
        24 Ом
        Діаметр динаміків
        32 мм
        Частотний діапазон
        9–22 000 Гц
        Максимальна вхідна потужність
        40 мВт
        Чутливість
        103  дБ
        Мембрана
        ПЕТ

      • Під'єднання

        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версія Bluetooth
        4,1
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так
        Керування викликами
        • Утримування виклику
        • Перемикання між 2 викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Відхилення виклику
        • Перемикання між викликом та музикою

      • Аксесуари

        USB-кабель
        Так

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-полімерна
        Можна заряджати
        Так
        Час очікування
        300* год.
        Час розмови
        9* год.
        Тривалість відтворення музики
        9*  год.

      • Розміри виробу

        Висота
        17  см
        Ширина
        14  см
        Глибина
        3  см
        Вага
        0,09  кг

      • Розміри упаковки

        Тип упаковки
        Блістер-упаковка
        Кількість виробів
        1
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Висота
        21  см
        Ширина
        19,5  см
        Глибина
        3,5  см
        Вага брутто
        0,166  кг
        Вага нетто
        0,09  кг
        Вага тари
        0,076  кг
        Код EAN
        69 51613 98156 6

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        6
        Довжина
        22,5  см
        Ширина
        21  см
        Висота
        23,5  см
        Вага брутто
        1,2  кг
        Вага нетто
        0,54  кг
        Вага тари
        0,66  кг
        Код GTIN
        1 69 51613 98156 3

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