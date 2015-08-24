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    Гарнітура Bluetooth

    SHB5950BK/00
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    • Бездротова свобода, потужні ритми Бездротова свобода, потужні ритми Бездротова свобода, потужні ритми
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      Гарнітура Bluetooth

      SHB5950BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Бездротова свобода, потужні ритми

      Забудьте про дроти із цими бездротовими навушниками із шийною дугою. Навушники Philips UpBeat Metalix Pro мають високоякісні динаміки для потужних низьких частот та овальні трубчасті вставки для комфорту. Металізований у вакуумі корпус додає професійної елегантності та вишуканості. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Гарнітура Bluetooth

      Бездротова свобода, потужні ритми

      Забудьте про дроти із цими бездротовими навушниками із шийною дугою. Навушники Philips UpBeat Metalix Pro мають високоякісні динаміки для потужних низьких частот та овальні трубчасті вставки для комфорту. Металізований у вакуумі корпус додає професійної елегантності та вишуканості. Переглянути усі переваги

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        Гарнітура Bluetooth

        Гарнітура Bluetooth

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        Бездротова свобода, потужні ритми

        Ультратонка, стійка та комфортна шийна дуга

        • 8-мм динаміки/закритого типу
        • Вкладиші
        • Плаский кабель
        Блискуче покриття виглядає стильно та служить додатковим захистом поверхні

        Блискуче покриття виглядає стильно та служить додатковим захистом поверхні

        Високоякісне, блискуче покриття виглядає стильно і служить додатковим захистом поверхні.

        Овальна трубчаста вставка забезпечує ергономічну комфортну фіксацію

        Овальна трубчаста вставка забезпечує ергономічну комфортну фіксацію

        Овальна звукова трубчаста вставка забезпечує ергономічний комфорт для фіксації відповідно до форми вуха.

        Потужні динаміки відтворюють чіткий звук із потужними низькими частотами

        Потужні динаміки відтворюють чіткий звук із потужними низькими частотами

        Потужні динаміки компактної конструкції забезпечують ідеальне прилягання, чіткий звук та потужні низькі частоти.

        М’яка огумована шийна дуга для комфорту та стійкості

        М’яка огумована шийна дуга для комфорту та стійкості

        Конструкція з м’якою огумованою шийною дугою для неперевершеної зручності та стійкості.

        Підтримка Bluetooth версії 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Підтримка Bluetooth версії 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        З’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів.

        Бездротове керування для музики та викликів

        Бездротове керування для музики та викликів

        Слухайте музику та здійснюйте виклики без кабелів. Змінюйте доріжки, регулюйте гучність та відповідайте на виклики за допомогою легкого у використанні пульта дистанційного керування.

        Ідеальне ущільнення у вухах приглушує зовнішні шуми

        Надзвичайно малі навушники ідеально прилягають до вуха, створюючи ущільнення, яке приглушує зовнішні шуми.

        Плаский кабель, що не сплутується, для зручності в дорозі

        Плаский кабель залишається рівним та ніколи не сплутується.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Частотний діапазон
          10–21 000 Гц
          Покращення звуку
          • Керування відлунням
          • Пониження шумів
          Діаметр динаміків
          8 мм
          Мембрана
          ПЕТ
          Опір
          16 Ом
          Звукова котушка
          Мідь
          Максимальна вхідна потужність
          20 мВт
          Чутливість
          107  дБ
          Тип
          динамічний

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          4,1
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          16.5  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Ширина
          10.7  см
          Вага брутто
          0.379  кг
          Висота
          19  см
          Код GTIN
          1 69 25970 71007 4
          Вага нетто
          0.129  кг
          Вага тари
          0.25  кг

        • Зручність

          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику
          • Перемикання між викликом та музикою
          • Вимкнення мікрофона
          Регулятор гучності
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Тривалість відтворення музики
          7*  годин(-и)
          Час очікування
          160* год.
          Час розмови
          7* год.
          Вага батареї
          2,5 г

        • Розміри упаковки

          Висота
          17.3  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          15  см
          Глибина
          3  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          69 25970 71007 7
          Вага брутто
          0.096  кг
          Вага нетто
          0.043  кг
          Вага тари
          0.053  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          15  см
          Ширина
          13.5  см
          Глибина
          1.6  см
          Вага
          0.03  кг

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          У комплекті
          USB-кабель
          У комплекті для заряджання

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

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            Телевізори Philips

            Телевізори із Ambilight
            Телевізори OLED
            the one
            Ambilight TV FC Barcelona
            Ігровий телевізор Philips
            Домашній звук

            Звук Philips

            Навушники
            Звукові системи
            Бездротові гучномовці
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