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Більше не доступний

Гарнітура Bluetooth

SHB5950WT/00

3.5

| (6) Відгуки

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний

Бездротова свобода, потужні ритми

Забудьте про дроти із цими бездротовими навушниками із шийною дугою. Навушники Philips UpBeat Metalix Pro мають високоякісні динаміки для потужних низьких частот та овальні трубчасті вставки для комфорту. Металізований у вакуумі корпус додає професійної елегантності та вишуканості.

Переглянути всі переваги

Ультратонка, стійка та комфортна шийна дуга

Бездротова свобода, потужні ритми

  • 8-мм динаміки/закритого типу

  • Вкладиші

  • Плаский кабель

Потужні динаміки відтворюють чіткий звук із потужними низькими частотами

Потужні динаміки відтворюють чіткий звук із потужними низькими частотами

Потужні динаміки компактної конструкції забезпечують ідеальне прилягання, чіткий звук та потужні низькі частоти.

Плаский кабель, що не сплутується, для зручності в дорозі

Плаский кабель залишається рівним та ніколи не сплутується.

Бездротове керування для музики та викликів

Бездротове керування для музики та викликів

Слухайте музику та здійснюйте виклики без кабелів. Змінюйте доріжки, регулюйте гучність та відповідайте на виклики за допомогою легкого у використанні пульта дистанційного керування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.5

з 5

6

Відгуки

2

01/04/2019

Україна

Україна

Я в захваті!!!

Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

15/03/2018

Україна

Україна

Хороші наушники але працюють рік

Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.

Цей відгук про SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Цей відгук про SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

30/12/2017

Україна

Україна

Очень удобные

Звук прекрасный, дизайн красивый, с ними можно и бегать и просто слушать музыку в пути.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

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  1. Фактичні результати можуть відрізнятися