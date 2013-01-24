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    Гарнітура Bluetooth

    SHB5950WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Бездротова свобода, потужні ритми Бездротова свобода, потужні ритми Бездротова свобода, потужні ритми
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      Гарнітура Bluetooth

      SHB5950WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Бездротова свобода, потужні ритми

      Забудьте про дроти із цими бездротовими навушниками із шийною дугою. Навушники Philips UpBeat Metalix Pro мають високоякісні динаміки для потужних низьких частот та овальні трубчасті вставки для комфорту. Металізований у вакуумі корпус додає професійної елегантності та вишуканості. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Гарнітура Bluetooth

      Бездротова свобода, потужні ритми

      Забудьте про дроти із цими бездротовими навушниками із шийною дугою. Навушники Philips UpBeat Metalix Pro мають високоякісні динаміки для потужних низьких частот та овальні трубчасті вставки для комфорту. Металізований у вакуумі корпус додає професійної елегантності та вишуканості. Переглянути усі переваги

      Бездротова свобода, потужні ритми

      Забудьте про дроти із цими бездротовими навушниками із шийною дугою. Навушники Philips UpBeat Metalix Pro мають високоякісні динаміки для потужних низьких частот та овальні трубчасті вставки для комфорту. Металізований у вакуумі корпус додає професійної елегантності та вишуканості. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Гарнітура Bluetooth

      Бездротова свобода, потужні ритми

      Забудьте про дроти із цими бездротовими навушниками із шийною дугою. Навушники Philips UpBeat Metalix Pro мають високоякісні динаміки для потужних низьких частот та овальні трубчасті вставки для комфорту. Металізований у вакуумі корпус додає професійної елегантності та вишуканості. Переглянути усі переваги

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        Гарнітура Bluetooth

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Бездротова свобода, потужні ритми

        Ультратонка, стійка та комфортна шийна дуга

        • 8-мм динаміки/закритого типу
        • Вкладиші
        • Плаский кабель
        Блискуче покриття виглядає стильно та служить додатковим захистом поверхні

        Блискуче покриття виглядає стильно та служить додатковим захистом поверхні

        Високоякісне, блискуче покриття виглядає стильно і служить додатковим захистом поверхні.

        Овальна трубчаста вставка забезпечує ергономічну комфортну фіксацію

        Овальна трубчаста вставка забезпечує ергономічну комфортну фіксацію

        Овальна звукова трубчаста вставка забезпечує ергономічний комфорт для фіксації відповідно до форми вуха.

        Потужні динаміки відтворюють чіткий звук із потужними низькими частотами

        Потужні динаміки відтворюють чіткий звук із потужними низькими частотами

        Потужні динаміки компактної конструкції забезпечують ідеальне прилягання, чіткий звук та потужні низькі частоти.

        М’яка огумована шийна дуга для комфорту та стійкості

        М’яка огумована шийна дуга для комфорту та стійкості

        Конструкція з м’якою огумованою шийною дугою для неперевершеної зручності та стійкості.

        Підтримка Bluetooth версії 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Підтримка Bluetooth версії 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        З’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів.

        Бездротове керування для музики та викликів

        Бездротове керування для музики та викликів

        Слухайте музику та здійснюйте виклики без кабелів. Змінюйте доріжки, регулюйте гучність та відповідайте на виклики за допомогою легкого у використанні пульта дистанційного керування.

        Ідеальне ущільнення у вухах приглушує зовнішні шуми

        Надзвичайно малі навушники ідеально прилягають до вуха, створюючи ущільнення, яке приглушує зовнішні шуми.

        Плаский кабель, що не сплутується, для зручності в дорозі

        Плаский кабель залишається рівним та ніколи не сплутується.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          У комплекті
          USB-кабель
          У комплекті для заряджання

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Версія Bluetooth
          4,1

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Вага батареї
          2,5 г
          Тривалість відтворення музики
          7*  год.
          Час очікування
          160* год.
          Час розмови
          7* год.

        • Звук

          Частотний діапазон
          10–21 000 Гц
          Опір
          16 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          20 мВт
          Діаметр динаміків
          8 мм
          Чутливість
          107  дБ
          Акустична система
          Закрита
          Мембрана
          ПЕТ
          Покращення звуку
          • Керування відлунням
          • Пониження шумів
          Звукова котушка
          Мідь
          Тип
          динамічний

        • Зручність

          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику
          • Перемикання між викликом та музикою
          • Вимкнення мікрофона
          Регулятор гучності
          Так

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          0,379  кг
          Код GTIN
          1 69 25970 71008 1
          Висота
          19  см
          Довжина
          16,5  см
          Вага нетто
          0,129  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,25  кг
          Ширина
          10,7  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          3  см
          Код EAN
          69 25970 71008 4
          Вага брутто
          0,096  кг
          Висота
          17,3  см
          Вага нетто
          0,043  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,053  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          15  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          1,6  см
          Висота
          15  см
          Вага
          0,03  кг
          Ширина
          13,5  см

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