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Більше не доступний
SHB5950WT/00
Бездротова свобода, потужні ритми
Забудьте про дроти із цими бездротовими навушниками із шийною дугою. Навушники Philips UpBeat Metalix Pro мають високоякісні динаміки для потужних низьких частот та овальні трубчасті вставки для комфорту. Металізований у вакуумі корпус додає професійної елегантності та вишуканості.
8-мм динаміки/закритого типу
Вкладиші
Плаский кабель
Потужні динаміки компактної конструкції забезпечують ідеальне прилягання, чіткий звук та потужні низькі частоти.
Плаский кабель залишається рівним та ніколи не сплутується.
Слухайте музику та здійснюйте виклики без кабелів. Змінюйте доріжки, регулюйте гучність та відповідайте на виклики за допомогою легкого у використанні пульта дистанційного керування.
3.5
з 5
6
Відгуки
LeSa
01/04/2019
Україна
Я в захваті!!!
Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Так, я рекомендую цей продукт
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Bogdan
15/03/2018
Україна
Хороші наушники але працюють рік
Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.
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Gvozdika
30/12/2017
Україна
Очень удобные
Звук прекрасный, дизайн красивый, с ними можно и бегать и просто слушать музыку в пути.
Так, я рекомендую цей продукт
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Так, я рекомендую цей продукт
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