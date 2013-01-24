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Бездротова свобода, потужні ритми
Забудьте про дроти із цими бездротовими навушниками із шийною дугою. Навушники Philips UpBeat Metalix Pro мають високоякісні динаміки для потужних низьких частот та овальні трубчасті вставки для комфорту. Металізований у вакуумі корпус додає професійної елегантності та вишуканості. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездротова свобода, потужні ритми
Забудьте про дроти із цими бездротовими навушниками із шийною дугою. Навушники Philips UpBeat Metalix Pro мають високоякісні динаміки для потужних низьких частот та овальні трубчасті вставки для комфорту. Металізований у вакуумі корпус додає професійної елегантності та вишуканості. Переглянути усі переваги
Бездротова свобода, потужні ритми
Забудьте про дроти із цими бездротовими навушниками із шийною дугою. Навушники Philips UpBeat Metalix Pro мають високоякісні динаміки для потужних низьких частот та овальні трубчасті вставки для комфорту. Металізований у вакуумі корпус додає професійної елегантності та вишуканості. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездротова свобода, потужні ритми
Забудьте про дроти із цими бездротовими навушниками із шийною дугою. Навушники Philips UpBeat Metalix Pro мають високоякісні динаміки для потужних низьких частот та овальні трубчасті вставки для комфорту. Металізований у вакуумі корпус додає професійної елегантності та вишуканості. Переглянути усі переваги
Гарнітура Bluetooth
Ціна магазину Philips
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Високоякісне, блискуче покриття виглядає стильно і служить додатковим захистом поверхні.
Овальна звукова трубчаста вставка забезпечує ергономічний комфорт для фіксації відповідно до форми вуха.
Потужні динаміки компактної конструкції забезпечують ідеальне прилягання, чіткий звук та потужні низькі частоти.
Конструкція з м’якою огумованою шийною дугою для неперевершеної зручності та стійкості.
З’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів.
Слухайте музику та здійснюйте виклики без кабелів. Змінюйте доріжки, регулюйте гучність та відповідайте на виклики за допомогою легкого у використанні пульта дистанційного керування.
Надзвичайно малі навушники ідеально прилягають до вуха, створюючи ущільнення, яке приглушує зовнішні шуми.
Плаский кабель залишається рівним та ніколи не сплутується.
Аксесуари
Конструкція
Під'єднання
Потужність
Звук
Зручність
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу