Do wykorzystywanych zapotrzebowań sprzęt jest wystarczający jednakże dla osoby ciut więcej wymagającej napewno utrudnieniem bedzie ograniczenie polegające na konieczności zachowania prostolinijności jak i ograniczenie odległości słuchawek od nadajnika. Utrudnieniem tez jest sposób podpięcia nadajnika tj. zarówno do sieci 230v jak i do wejścia słuchawki - podpięcie np. tylko do USB (zasilanie jak i przetwarzanie) byłoby dużo wygodniejsze.