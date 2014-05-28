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Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.
Внутрішня дуга на голову цих навушників Philips легко прилягає відповідно до голови. Механізм налаштовується автоматично для комфортного носіння.
Використання високочастотної модуляції для передачі гарантує чіткий прийом.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
arosslaw
28/05/2014
Polska
bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki
bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki, polecam je każdemu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC2000 Wireless Headphone
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC2000 Wireless Headphone
kch1
25/09/2012
Polska
pozytywna
Do wykorzystywanych zapotrzebowań sprzęt jest wystarczający jednakże dla osoby ciut więcej wymagającej napewno utrudnieniem bedzie ograniczenie polegające na konieczności zachowania prostolinijności jak i ograniczenie odległości słuchawek od nadajnika. Utrudnieniem tez jest sposób podpięcia nadajnika tj. zarówno do sieci 230v jak i do wejścia słuchawki - podpięcie np. tylko do USB (zasilanie jak i przetwarzanie) byłoby dużo wygodniejsze.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC2000 Wireless Headphone
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC2000 Wireless Headphone