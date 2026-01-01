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Більше не доступний
SHE2305BL/00
Доступні варіанти
12,2-мм динаміки/відкр. типу, вкладиші
вбудований мікрофон
Синій
Надзвичайний комфорт
Заявіть про себе завдяки яскравим кольоровим кабелям і прозорому корпусу динаміка. 12,2-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, чистий звук і чудові низькі частоти.
Овальна форма цих легких навушників-вкладишів дозволяє відтворювати музику зі справжнім комфортом.
Інтегроване дистанційне керування дозволяє легко прийняти виклик чи призупинити відтворення музики – усе це, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чіткість звуку під час розмов.
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