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    UpBeat

    Навушники-вкладиші з мікрофоном

    SHE2305BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ви в центрі уваги Ви в центрі уваги Ви в центрі уваги
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      UpBeat Навушники-вкладиші з мікрофоном

      SHE2305BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Ви в центрі уваги

      Прокачуйте звучання, куди б Ви не йшли. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги

      UpBeat Навушники-вкладиші з мікрофоном

      Ви в центрі уваги

      Прокачуйте звучання, куди б Ви не йшли. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги

      Ви в центрі уваги

      Прокачуйте звучання, куди б Ви не йшли. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги

      UpBeat Навушники-вкладиші з мікрофоном

      Ви в центрі уваги

      Прокачуйте звучання, куди б Ви не йшли. Ці навушники-вкладиші бувають чотирьох яскравих кольорів і мають прозорий корпус динаміка з кольоровими кабелями. Навіщо бути як усі, коли Ви народилися, щоб виділятися з натовпу? Переглянути усі переваги

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        UpBeat

        UpBeat

        Навушники-вкладиші з мікрофоном

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ви в центрі уваги

        • 12,2-мм динаміки/відкр. типу, вкладиші
        • вбудований мікрофон
        • Чорний
        • Надзвичайний комфорт

        Яскраві кольорові кабелі. Прозорий корпус динаміка

        Заявіть про себе завдяки яскравим кольоровим кабелям і прозорому корпусу динаміка. 12,2-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, чистий звук і чудові низькі частоти.

        Легкі овальні навушники-вкладиші для комфорту

        Овальна форма цих легких навушників-вкладишів дозволяє відтворювати музику зі справжнім комфортом.

        Інтегроване дистанційне керування. Легко перемикайте між музикою та викликами

        Інтегроване дистанційне керування дозволяє легко прийняти виклик чи призупинити відтворення музики – усе це, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чіткість звуку під час розмов.

        12,2-мм неодимові акустичні динаміки

        12,2-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук і чудові низькі частоти.

        Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

        Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння Ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Довжина кабелю
          120 см

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Висота
          17,2  см
          Ширина
          5,2  см
          Глибина
          2,8  см
          Вага брутто
          0,035  кг
          Вага нетто
          0,013  кг
          Вага тари
          0,022  кг
          Код EAN
          69 51613 98165 8

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          34,5  см
          Ширина
          19,7  см
          Висота
          16,3  см
          Вага брутто
          1,298  кг
          Вага нетто
          0,312  кг
          Вага тари
          0,986  кг
          Код GTIN
          1 69 51613 98165 5

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          17,9  см
          Ширина
          8  см
          Висота
          6  см
          Вага брутто
          0,131  кг
          Вага нетто
          0,039  кг
          Вага тари
          0,092  кг
          Код GTIN
          2 69 51613 98165 2

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

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