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Потужні ритми, динамічні баси
Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Beamers із потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужні ритми, динамічні баси
Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Beamers із потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту. Переглянути усі переваги
Потужні ритми, динамічні баси
Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Beamers із потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужні ритми, динамічні баси
Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Beamers із потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту. Переглянути усі переваги
Навушники з мікрофоном
Ціна магазину Philips
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Втулки доступні у 2 розмірах для персоналізованої та ідеальної фіксації.
Вбудовані мікрофони дозволяють легко переходити від прослуховування музики до відповіді на виклики і навпаки, що забезпечує постійний зв’язок.
Навушники-вкладиші Philips Vibes мають ефективні динаміки в компактній конструкції. Вони ідеально фіксуються, відтворюючи чіткий звук та сенсаційні низькі частоти.
Овальна звукова трубчаста вставка забезпечує ергономічний комфорт для фіксації відповідно до форми вуха.
Надзвичайно малі навушники ідеально прилягають до вуха, створюючи ущільнення, яке приглушує зовнішні шуми.
Для подовження терміну експлуатації навушників м’яке гумове підсилення між ними та кабелем захищає з’єднання від пошкодження через багаторазове згинання.
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