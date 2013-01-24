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    Навушники з мікрофоном

    SHE3555RD/00
    Загальна оцінка / 5
    • Потужні ритми, динамічні баси Потужні ритми, динамічні баси Потужні ритми, динамічні баси
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      Навушники з мікрофоном

      SHE3555RD/00
      Загальна оцінка / 5

      Потужні ритми, динамічні баси

      Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Beamers із потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту. Переглянути усі переваги

      Навушники з мікрофоном

      Потужні ритми, динамічні баси

      Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Beamers із потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту. Переглянути усі переваги

      Потужні ритми, динамічні баси

      Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Beamers із потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту. Переглянути усі переваги

      Навушники з мікрофоном

      Потужні ритми, динамічні баси

      Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Beamers із потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту. Переглянути усі переваги

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        Навушники з мікрофоном

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Потужні ритми, динамічні баси

        Компактний дизайн

        • 8,6-мм динаміки/закритого типу
        • Вкладиші

        2 взаємозамінні гумові втулки пропонують оптимальну фіксацію

        Втулки доступні у 2 розмірах для персоналізованої та ідеальної фіксації.

        Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

        Вбудовані мікрофони дозволяють легко переходити від прослуховування музики до відповіді на виклики і навпаки, що забезпечує постійний зв’язок.

        Потужні низькі частоти та чіткий звук завдяки ефективним динамікам

        Навушники-вкладиші Philips Vibes мають ефективні динаміки в компактній конструкції. Вони ідеально фіксуються, відтворюючи чіткий звук та сенсаційні низькі частоти.

        Овальна звукова трубчаста вставка забезпечує ергономічну комфортну фіксацію

        Овальна звукова трубчаста вставка забезпечує ергономічний комфорт для фіксації відповідно до форми вуха.

        Ідеальне ущільнення у вухах приглушує зовнішні шуми

        Надзвичайно малі навушники ідеально прилягають до вуха, створюючи ущільнення, яке приглушує зовнішні шуми.

        Підсилення кабелю сприяє надійності та зв’язку

        Для подовження терміну експлуатації навушників м’яке гумове підсилення між ними та кабелем захищає з’єднання від пошкодження через багаторазове згинання.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Частотна характеристика
          10–22 000  Гц
          Опір
          16 Ом
          Тип магніту
          Неодимовий
          Максимальна вхідна потужність
          20 мВт
          Чутливість
          103 дБ

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          18,1  см
          Ширина
          8,1  см
          Висота
          6  см
          Вага брутто
          0,127  кг
          Вага нетто
          0,039  кг
          Вага тари
          0,088  кг
          Код GTIN
          2 69 23410 72454 1

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          37,5  см
          Ширина
          17,9  см
          Висота
          13,9  см
          Вага брутто
          1,14  кг
          Вага нетто
          0,312  кг
          Вага тари
          0,828  кг
          Код GTIN
          1 69 23410 72454 4

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Висота
          17,3  см
          Ширина
          5  см
          Глибина
          2,7  см
          Вага брутто
          0,027  кг
          Вага нетто
          0,013  кг
          Вага тари
          0,014  кг
          Код EAN
          69 23410 72454 7

        • Під'єднання

          Тип кабелю
          мідь
          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване

        • Конструкція

          Колір
          Червоний

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          2,1 см x 1,2 см x 1,85 см
          Вага
          0,012  кг

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