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Більше не доступний
SHE3555RD/00
Потужні ритми, динамічні баси
Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Beamers із потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту.
8,6-мм динаміки/закритого типу
Вкладиші
Овальна звукова трубчаста вставка забезпечує ергономічний комфорт для фіксації відповідно до форми вуха.
Надзвичайно малі навушники ідеально прилягають до вуха, створюючи ущільнення, яке приглушує зовнішні шуми.
Втулки доступні у 2 розмірах для персоналізованої та ідеальної фіксації.
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Плюси
Качество и удобство
Мінуси
Не выявил
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Дата використання 2021-10-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Дата використання 2021-10-09
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Плюси
Všetko
Мінуси
Žiadne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Дата використання 2019-10-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Дата використання 2019-10-20
HRISS
19/06/2020
България
Перевірений покупець
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Плюси
Малки и компактни
Мінуси
Няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3555WT Слушалки с микрофон
Дата використання 2019-05-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3555WT Слушалки с микрофон
Дата використання 2019-05-19