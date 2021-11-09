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  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси

Більше не доступний

Навушники з мікрофоном

SHE3555WT/00

4.8
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Синій
Синій
Червоний
Червоний
Чорний
Чорний
Потужні ритми, динамічні баси
Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Beamers із потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту.
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Компактний дизайн

Потужні ритми, динамічні баси

  • 8,6-мм динаміки/закритого типу

  • Вкладиші

2 взаємозамінні гумові втулки пропонують оптимальну фіксацію

Втулки доступні у 2 розмірах для персоналізованої та ідеальної фіксації.

Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

Вбудовані мікрофони дозволяють легко переходити від прослуховування музики до відповіді на виклики і навпаки, що забезпечує постійний зв’язок.

Потужні низькі частоти та чіткий звук завдяки ефективним динамікам

Навушники-вкладиші Philips Vibes мають ефективні динаміки в компактній конструкції. Вони ідеально фіксуються, відтворюючи чіткий звук та сенсаційні низькі частоти.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Плюси

Качество и удобство

Мінуси

Не выявил

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3555RD Навушники з мікрофоном

20/11/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!

Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!

Плюси

Všetko

Мінуси

Žiadne

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

19/06/2020

България

България

Перевірений покупець

Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!

Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!

Плюси

Малки и компактни

Мінуси

Няма

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3555WT Слушалки с микрофон

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3555WT Слушалки с микрофон

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