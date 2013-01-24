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Навушники з мікрофоном

SHE3555WT/00
Загальна оцінка / 5
  • Потужні ритми, динамічні баси Потужні ритми, динамічні баси Потужні ритми, динамічні баси
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    Навушники з мікрофоном

    SHE3555WT/00
    Загальна оцінка / 5

    Потужні ритми, динамічні баси

    Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Beamers із потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту. Переглянути усі переваги

    Навушники з мікрофоном

    Потужні ритми, динамічні баси

    Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Beamers із потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту. Переглянути усі переваги

    Потужні ритми, динамічні баси

    Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Beamers із потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту. Переглянути усі переваги

    Навушники з мікрофоном

    Потужні ритми, динамічні баси

    Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Beamers із потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту. Переглянути усі переваги

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      Потужні ритми, динамічні баси

      Компактний дизайн

      • 8,6-мм динаміки/закритого типу
      • Вкладиші

      2 взаємозамінні гумові втулки пропонують оптимальну фіксацію

      Втулки доступні у 2 розмірах для персоналізованої та ідеальної фіксації.

      Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

      Вбудовані мікрофони дозволяють легко переходити від прослуховування музики до відповіді на виклики і навпаки, що забезпечує постійний зв’язок.

      Потужні низькі частоти та чіткий звук завдяки ефективним динамікам

      Навушники-вкладиші Philips Vibes мають ефективні динаміки в компактній конструкції. Вони ідеально фіксуються, відтворюючи чіткий звук та сенсаційні низькі частоти.

      Овальна звукова трубчаста вставка забезпечує ергономічну комфортну фіксацію

      Овальна звукова трубчаста вставка забезпечує ергономічний комфорт для фіксації відповідно до форми вуха.

      Ідеальне ущільнення у вухах приглушує зовнішні шуми

      Надзвичайно малі навушники ідеально прилягають до вуха, створюючи ущільнення, яке приглушує зовнішні шуми.

      Підсилення кабелю сприяє надійності та зв’язку

      Для подовження терміну експлуатації навушників м’яке гумове підсилення між ними та кабелем захищає з’єднання від пошкодження через багаторазове згинання.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Тип магніту
        Неодимовий
        Максимальна вхідна потужність
        10 мВт
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Опір
        16  Ом
        Чутливість
        101  дБ
        Діаметр динаміків
        8,6  мм

      • Під'єднання

        Під’єднання кабелю
        два паралельні дроти, симетричне
        Довжина кабелю
        1,2  м
        Конектор
        3,5  мм
        Покриття конектора
        хромоване
        Тип кабелю
        мідь

      • Внутрішня коробка

        Вага брутто
        0,127  кг
        Код GTIN
        2 69 23410 72452 7
        Висота
        6  см
        Довжина
        18,1  см
        Вага нетто
        0,039  кг
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Вага тари
        0,088  кг
        Ширина
        8,1  см

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        1,14  кг
        Код GTIN
        1 69 23410 72452 0
        Висота
        13,9  см
        Довжина
        37,5  см
        Вага нетто
        0,312  кг
        Кількість споживчих комплектів
        24
        Вага тари
        0,828  кг
        Ширина
        17,9  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        2,7  см
        Код EAN
        69 23410 72452 3
        Вага брутто
        0,027  кг
        Висота
        17,3  см
        Вага нетто
        0,013  кг
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Блістер-упаковка
        Вага тари
        0,014  кг
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        5  см

      • Розміри виробу

        Глибина
        1,2  см
        Висота
        1,85  см
        Вага
        0,012  кг
        Ширина
        2.1  см

      • Конструкція

        Колір
        Відбілювання

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