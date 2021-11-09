Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
SHE3555WT/00
8,6-мм динаміки/закритого типу
Вкладиші
Втулки доступні у 2 розмірах для персоналізованої та ідеальної фіксації.
Вбудовані мікрофони дозволяють легко переходити від прослуховування музики до відповіді на виклики і навпаки, що забезпечує постійний зв’язок.
Навушники-вкладиші Philips Vibes мають ефективні динаміки в компактній конструкції. Вони ідеально фіксуються, відтворюючи чіткий звук та сенсаційні низькі частоти.
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Плюси
Качество и удобство
Мінуси
Не выявил
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3555RD Навушники з мікрофоном
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Плюси
Všetko
Мінуси
Žiadne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
HRISS
19/06/2020
България
Перевірений покупець
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Плюси
Малки и компактни
Мінуси
Няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3555WT Слушалки с микрофон
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3555WT Слушалки с микрофон