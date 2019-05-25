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Більше не доступний
SHE3700WT/00
8,6-мм динаміки/закритого типу
Навушники-вкладиші
Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації
Високоякісне, блискуче покриття виглядає стильно і служить додатковим захистом поверхні.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3700BL Slušalke
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3700BL Slušalke