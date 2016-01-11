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    Навушники

    SHE3700WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Потужні ритми, динамічні баси Потужні ритми, динамічні баси Потужні ритми, динамічні баси
      -{discount-value}

      Навушники

      SHE3700WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Потужні ритми, динамічні баси

      Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Vibes з потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту та вакуумне металізоване покриття для стильного вигляду з додатковим захистом. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники

      Потужні ритми, динамічні баси

      Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Vibes з потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту та вакуумне металізоване покриття для стильного вигляду з додатковим захистом. Переглянути усі переваги

      Потужні ритми, динамічні баси

      Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Vibes з потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту та вакуумне металізоване покриття для стильного вигляду з додатковим захистом. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники

      Потужні ритми, динамічні баси

      Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Vibes з потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту та вакуумне металізоване покриття для стильного вигляду з додатковим захистом. Переглянути усі переваги

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        Навушники

        Навушники

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        Усього:

        Потужні ритми, динамічні баси

        Компактна конструкція з вакуумним металізованим захистом

        • 8,6-мм динаміки/закритого типу
        • Навушники-вкладиші
        3 взаємозамінні гумові втулки пропонують оптимальну фіксацію

        3 взаємозамінні гумові втулки пропонують оптимальну фіксацію

        Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації

        Блискуче, кольорове покриття виглядає стильно та захищає

        Блискуче, кольорове покриття виглядає стильно та захищає

        Високоякісне, блискуче покриття виглядає стильно і служить додатковим захистом поверхні.

        Потужні низькі частоти та чіткий звук завдяки ефективним динамікам

        Потужні низькі частоти та чіткий звук завдяки ефективним динамікам

        Навушники-вкладиші Philips Vibes мають ефективні динаміки в компактній конструкції. Вони ідеально фіксуються, відтворюючи чіткий звук та сенсаційні низькі частоти.

        Овальна звукова трубчаста вставка забезпечує ергономічну комфортну фіксацію

        Овальна звукова трубчаста вставка забезпечує ергономічну комфортну фіксацію

        Овальна звукова трубчаста вставка забезпечує ергономічний комфорт для фіксації відповідно до форми вуха.

        Ідеальне ущільнення у вухах приглушує зовнішні шуми

        Ідеальне ущільнення у вухах приглушує зовнішні шуми

        Надзвичайно малі навушники ідеально прилягають до вуха, створюючи ущільнення, яке приглушує зовнішні шуми.

        Підсилення кабелю сприяє надійності та зв’язку

        Для подовження терміну експлуатації навушників м’яке гумове підсилення між ними та кабелем захищає з’єднання від пошкодження через багаторазове згинання.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Вушні втулки
          3 розміри S, M, L

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Мембрана
          ПЕТ
          Звукова котушка
          мідь
          Частотна характеристика
          11–22 000  Гц
          Опір
          16  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          20  мВт
          Чутливість
          105  дБ
          Діаметр динаміків
          8,6  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване
          Тип кабелю
          мідь

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,125  кг
          Код GTIN
          2 69 25970 70909 9
          Висота
          6  см
          Довжина
          18,1  см
          Вага нетто
          0,036  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,089  кг
          Ширина
          8,1  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,127  кг
          Код GTIN
          1 69 25970 70909 2
          Висота
          13,9  см
          Довжина
          37,5  см
          Вага нетто
          0,288  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          0,839  кг
          Ширина
          17,9  см

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Глибина
          2,7  см
          Код EAN
          69 25970 70909 5
          Вага брутто
          0,026  кг
          Висота
          17,3  см
          Вага нетто
          0,012  кг
          Кількість виробів
          1
          Вага тари
          0,014  кг
          Ширина
          5  см

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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