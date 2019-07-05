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Більше не доступний

Навушники з мікрофоном

SHE3705PK/00

3

| (1) Відгук

Доступні варіанти

Блакитний
Блакитний
Білий
Білий
Рожевий
Рожевий
Синій
Синій
Чорний
Чорний

Потужні ритми, динамічні баси

Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Vibes з потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту та вакуумне металізоване покриття для стильного вигляду з додатковим захистом.

Переглянути всі переваги

Компактна конструкція з вакуумним металізованим захистом

Потужні ритми, динамічні баси

  • 8,6-мм динаміки/закритого типу

  • Навушники-вкладиші

Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

Вбудовані мікрофони дозволяють легко переходити від прослуховування музики до відповіді на виклики і навпаки, що забезпечує постійний зв’язок.

Блискуче, кольорове покриття виглядає стильно та захищає

Блискуче, кольорове покриття виглядає стильно та захищає

Високоякісне, блискуче покриття виглядає стильно і служить додатковим захистом поверхні.

3 взаємозамінні гумові втулки пропонують оптимальну фіксацію

3 взаємозамінні гумові втулки пропонують оптимальну фіксацію

Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.0

з 5

1

Відгук

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Цей відгук про SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Цей відгук про SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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