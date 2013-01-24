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    Навушники-вкладиші

    SHE3900GD/00
    Загальна оцінка / 5
    • Насичені баси Насичені баси Насичені баси
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      Навушники-вкладиші

      SHE3900GD/00
      Загальна оцінка / 5

      Насичені баси

      Високоякісні навушники-вкладиші забезпечують чудові низькі частоти, відчуття комфорту і мають гарний вигляд. Ефективні динаміки гарантують потужне звучання. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси виглядають елегантно та стильно. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші

      Насичені баси

      Високоякісні навушники-вкладиші забезпечують чудові низькі частоти, відчуття комфорту і мають гарний вигляд. Ефективні динаміки гарантують потужне звучання. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси виглядають елегантно та стильно. Переглянути усі переваги

      Насичені баси

      Високоякісні навушники-вкладиші забезпечують чудові низькі частоти, відчуття комфорту і мають гарний вигляд. Ефективні динаміки гарантують потужне звучання. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси виглядають елегантно та стильно. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші

      Насичені баси

      Високоякісні навушники-вкладиші забезпечують чудові низькі частоти, відчуття комфорту і мають гарний вигляд. Ефективні динаміки гарантують потужне звучання. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси виглядають елегантно та стильно. Переглянути усі переваги

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        Навушники-вкладиші

        Ціна магазину Philips

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        Насичені баси

        Музика звучить краще завдяки овальній звуковій трубці

        • Золотисті
        Компактні ефективні гучномовці для потужного звуку та насичених низьких частот

        Компактні ефективні гучномовці для потужного звуку та насичених низьких частот

        Компактні ефективні гучномовці забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.

        М’які силіконові втулки 3 розмірів для ідеального щільного прилягання

        М’які силіконові втулки 3 розмірів для ідеального щільного прилягання

        Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.

        Текстуроване підсилення з’єднання для надійності та безпечного захоплення

        Текстуроване підсилення з’єднання забезпечує надійне, проте гнучке з’єднання між кабелем та штекером.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Мембрана
          PET
          Частотна характеристика
          10–22 000  Гц
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Чутливість
          107  дБ
          Діаметр динаміків
          8,6  мм
          Максимальна вхідна потужність
          20  мВт
          Опір
          16  Ом

        • Дизайн

          Колір
          Золотий

        • Під’єднання

          Тип кабелю
          Мідь
          Під’єднання кабелю
          симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          позолочене

        • Внутрішня коробка

          Довжина
          17,9  см
          Ширина
          9,5  см
          Висота
          6  см
          Вага нетто
          0,0315  кг
          Вага брутто
          0.124  кг
          Вага тари
          0,0925  кг
          Код GTIN
          2 69 23410 72911 9
          Кількість споживчих комплектів
          3

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          38  см
          Ширина
          21  см
          Висота
          15  см
          Вага нетто
          0,2520  кг
          Вага брутто
          1,248  кг
          Вага тари
          0,9960  кг
          Код GTIN
          1 69 23410 72911 2
          Кількість споживчих комплектів
          24

        • Розміри упаковки

          Висота
          17,5  см
          Ширина
          5  см
          Глибина
          3,2  см
          Вага нетто
          0,0105  кг
          Вага брутто
          0,034  кг
          Вага тари
          0,0235  кг
          Код EAN
          69 23410 72911 5
          Тип розміщення на полиці
          Формальний
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Формальний

        • Розміри виробу

          Ширина
          1,3  см
          Висота
          2,1  см
          Глибина
          1,3  см
          Вага
          0,0105  кг

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        Екопаспорт – наш огляд характеристик виробів, які впливають на довкілля

        Philips піклується про навколишнє середовище та суспільство в цілому і рішуче підтримує екологічний дизайн виробів.

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