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Насичені баси
Високоякісні навушники-вкладиші забезпечують чудові низькі частоти, відчуття комфорту і мають гарний вигляд. Ефективні динаміки гарантують потужне звучання. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси виглядають елегантно та стильно. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичені баси
Високоякісні навушники-вкладиші забезпечують чудові низькі частоти, відчуття комфорту і мають гарний вигляд. Ефективні динаміки гарантують потужне звучання. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси виглядають елегантно та стильно. Переглянути усі переваги
Насичені баси
Високоякісні навушники-вкладиші забезпечують чудові низькі частоти, відчуття комфорту і мають гарний вигляд. Ефективні динаміки гарантують потужне звучання. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси виглядають елегантно та стильно. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичені баси
Високоякісні навушники-вкладиші забезпечують чудові низькі частоти, відчуття комфорту і мають гарний вигляд. Ефективні динаміки гарантують потужне звучання. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси виглядають елегантно та стильно. Переглянути усі переваги
Навушники-вкладиші
Ціна магазину Philips
Усього:
Компактні ефективні гучномовці забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.
Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.
Текстуроване підсилення з’єднання забезпечує надійне, проте гнучке з’єднання між кабелем та штекером.
Звук
Дизайн
Під’єднання
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу