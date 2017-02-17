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Більше не доступний
SHE3900GN/00
Доступні варіанти
Насичені баси
Високоякісні навушники-вкладиші забезпечують чудові низькі частоти, відчуття комфорту і мають гарний вигляд. Ефективні динаміки гарантують потужне звучання. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси виглядають елегантно та стильно.
Зелений
Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.
Компактні ефективні гучномовці забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.
4.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Matemistrz
17/02/2017
Polska
Fajne i dobre słuchawki
Działają bardzo dobrze. Mają 3 wielkości nakładek, więc można dopasować do każdego ucha. Wytłumiają zewnętrzne dźwięki perfekcyjnie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones
basix
19/05/2015
Polska
słuchawki idealne
cena całkiem w porządku, ładny design, świetna jakość dźwięku, polecam :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones
vasyl
04/04/2019
Україна
Звук до року часу
купив рік тому, на разі вже не користуюся,бо не подобається їх звучання. Спочатку було все ідеально,а згодом за місяців 8 звук зіпсувався. На разі шукаю інші
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3900GN Навушники-вкладиші
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3900GN Навушники-вкладиші