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Більше не доступний

Навушники-вкладиші

SHE3900GN/00

4.5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Екологічність
Екологічність
Золотий
Золотий
Пурпуровий
Пурпуровий
Рожевий
Рожевий
Синій
Синій
Срібна
Срібна
Чорний
Чорний

Насичені баси

Високоякісні навушники-вкладиші забезпечують чудові низькі частоти, відчуття комфорту і мають гарний вигляд. Ефективні динаміки гарантують потужне звучання. Овальні трубчасті вставки постачаються із втулками 3 розмірів для оптимальної фіксації та насичених басів. Металізовані у вакуумі корпуси виглядають елегантно та стильно.

Переглянути всі переваги

Музика звучить краще завдяки овальній звуковій трубці

Насичені баси

  • Зелений

М’які силіконові втулки 3 розмірів для ідеального щільного прилягання

М’які силіконові втулки 3 розмірів для ідеального щільного прилягання

Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.

Компактні ефективні гучномовці для потужного звуку та насичених низьких частот

Компактні ефективні гучномовці для потужного звуку та насичених низьких частот

Компактні ефективні гучномовці забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.

Ергономічна овальна звукова трубка забезпечує оптимальну фіксацію та комфорт

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

17/02/2017

Polska

Polska

Fajne i dobre słuchawki

Działają bardzo dobrze. Mają 3 wielkości nakładek, więc można dopasować do każdego ucha. Wytłumiają zewnętrzne dźwięki perfekcyjnie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones

19/05/2015

Polska

Polska

słuchawki idealne

cena całkiem w porządku, ładny design, świetna jakość dźwięku, polecam :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones

04/04/2019

Україна

Україна

Звук до року часу

купив рік тому, на разі вже не користуюся,бо не подобається їх звучання. Спочатку було все ідеально,а згодом за місяців 8 звук зіпсувався. На разі шукаю інші

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3900GN Навушники-вкладиші

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3900GN Навушники-вкладиші

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