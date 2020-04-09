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Більше не доступний
SHE4205BK/00
12,2-мм динаміки/відкр. типу, вкладиші
Навушники-вкладиші
Легкий не означає ламкий. Кабель навушників, створений для використання у дорозі, має вбудоване підсилення з’єднання для кращої надійності й тривалішого терміну експлуатації.
Стильна конструкція зі свіжими, сучасними глянцевими елементами.
Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Piotr M.
09/04/2020
Polska
Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.
Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.
Плюси
Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.
Мінуси
Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
грош
10/03/2018
България
леки, удобни и здрави слушалки
Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE4205BK Слушалки с микрофон
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE4205BK Слушалки с микрофон
plazmas
19/05/2020
Česká republika
Nejlepší pecková sluchátka
Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.
Плюси
Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.
Мінуси
Zvuk není perfektní
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem