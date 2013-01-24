Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Навушники з мікрофоном

    SHE4205WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Надзвичайно легкі. Потужний звук. Надзвичайно легкі. Потужний звук. Надзвичайно легкі. Потужний звук.
      -{discount-value}

      Навушники з мікрофоном

      SHE4205WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Як бездоганне доповнення Вашого дня, навушники Philips Flite Hyprlite забезпечують чіткий звук та комфорт. Завдяки надзвичайно тонкій та легкій конструкції вони майже невідчутні у вухах. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Навушники з мікрофоном

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Як бездоганне доповнення Вашого дня, навушники Philips Flite Hyprlite забезпечують чіткий звук та комфорт. Завдяки надзвичайно тонкій та легкій конструкції вони майже невідчутні у вухах. Переглянути усі переваги

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Як бездоганне доповнення Вашого дня, навушники Philips Flite Hyprlite забезпечують чіткий звук та комфорт. Завдяки надзвичайно тонкій та легкій конструкції вони майже невідчутні у вухах. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Навушники з мікрофоном

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Як бездоганне доповнення Вашого дня, навушники Philips Flite Hyprlite забезпечують чіткий звук та комфорт. Завдяки надзвичайно тонкій та легкій конструкції вони майже невідчутні у вухах. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. in-ear-ear-bud-headphones

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Навушники з мікрофоном

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Надзвичайно легкі. Потужний звук.

        Навушники, які кидають виклик земному тяжінню

        • 12,2-мм динаміки/відкр. типу, вкладиші
        • Навушники-вкладиші
        Міцний кабель із підсиленням з’єднання

        Міцний кабель із підсиленням з’єднання

        Легкий не означає ламкий. Кабель навушників, створений для використання у дорозі, має вбудоване підсилення з’єднання для кращої надійності й тривалішого терміну експлуатації.

        Стильні глянцеві елементи металік

        Стильні глянцеві елементи металік

        Стильна конструкція зі свіжими, сучасними глянцевими елементами.

        Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

        Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

        Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.

        Трубка для басів для насичених низьких частот

        Трубка для басів для насичених низьких частот

        Інноваційні трубки для басів у навушниках-вкладишах збільшують потік повітря для глибоких, насичених низьких частот.

        Високопотужні динаміки забезпечують чіткий звук

        Високопотужні динаміки забезпечують чіткий звук

        Високопотужні 12,2-мм динаміки налаштовано для відтворення чіткого звуку.

        Ергономічні навушники-вкладиші для природної фіксації

        Ергономічні навушники-вкладиші для природної фіксації

        Навушники Hyprlite такі тонкі, що майже невідчутні у вухах, – вони відтворюють музику, а Ви не відчуваєте їхньої ваги.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Відкрита
          Мембрана
          ПЕТ
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Чутливість
          105  дБ
          Діаметр динаміків
          12,2  мм
          Максимальна вхідна потужність
          30  мВт
          Опір
          32  Ом
          Частотна характеристика
          9–23 000 Гц

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          нікельоване

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Розміри виробу

          Глибина
          1,16  см
          Висота
          1,65  см
          Вага
          0,013  кг
          Ширина
          1,75  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          1,5  см
          Код EAN
          69 51613 99114 5
          Вага брутто
          0,039  кг
          Висота
          17,2  см
          Вага нетто
          0,013  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,026  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          9,5  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          0,325  кг
          Код GTIN
          1 69 51613 99114 2
          Висота
          12,8  см
          Довжина
          18,8  см
          Вага нетто
          0,078  кг
          Кількість споживчих комплектів
          6
          Вага тари
          0,247  кг
          Ширина
          11,7  см

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися