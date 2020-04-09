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  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.

Більше не доступний

Навушники з мікрофоном

SHE4205WT/00

4.7
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Як бездоганне доповнення Вашого дня, навушники Philips Flite Hyprlite забезпечують чіткий звук та комфорт. Завдяки надзвичайно тонкій та легкій конструкції вони майже невідчутні у вухах.
Переглянути всі переваги

Навушники, які кидають виклик земному тяжінню

Надзвичайно легкі. Потужний звук.

  • 12,2-мм динаміки/відкр. типу, вкладиші

  • Навушники-вкладиші

Міцний кабель із підсиленням з’єднання

Міцний кабель із підсиленням з’єднання

Легкий не означає ламкий. Кабель навушників, створений для використання у дорозі, має вбудоване підсилення з’єднання для кращої надійності й тривалішого терміну експлуатації.

Стильні глянцеві елементи металік

Стильні глянцеві елементи металік

Стильна конструкція зі свіжими, сучасними глянцевими елементами.

Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

09/04/2020

Polska

Polska

Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.

Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.

Плюси

Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.

Мінуси

Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

10/03/2018

България

България

леки, удобни и здрави слушалки

Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE4205BK Слушалки с микрофон

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE4205BK Слушалки с микрофон

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší pecková sluchátka

Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.

Плюси

Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.

Мінуси

Zvuk není perfektní

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

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