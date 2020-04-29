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SHK2000BL/00
Доступні варіанти
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
Блакитні з зеленим
Обмеження гучності <85 дБ
Проста, ергономічна дуга на голову повністю регульована, фіксується на голові будь-якої дитини і змінюється разом із нею.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, виразніших низьких частот та чистого, збалансованого звуку.
Завдяки міцній конструкції без гвинтів частини навушників можна легко знімати і встановлювати на місце.
4.8
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
29/04/2020
Polska
Atrakcyjne
Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Ronin84
23/04/2020
Polska
Працівник Philips
Super
[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.
Плюси
kolorystyka ,jakość
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
pawlos
23/04/2020
Polska
Працівник Philips
dziewczęce brzmienie
[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)
Плюси
kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHK2000PK Słuchawki dla dzieci