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  • Найкращий супутник для дитини
  • Найкращий супутник для дитини
  • Найкращий супутник для дитини

Дитячі навушники

SHK2000PK/00

4.8
| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Пурпурово-рожевий
Пурпурово-рожевий
Синій
Синій
Найкращий супутник для дитини
Ідеальні навушники для маленьких любителів музики. Чіткі низькі частоти та цікавий дизайн призначено для дітей, а міцний корпус витримає будь-яке випробування. Завдяки обмеженню гучності 85 дБ слухати музику буде не тільки цікаво, а й безпечно.
Переглянути всі переваги

Дитячий розмір, обмеження максимальної гучності

Найкращий супутник для дитини

  • 30-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • Рожеві з пурпуровим

  • Обмеження гучності &lt;85 дБ

Ергономічна, регульована дуга на голову змінюється разом із дитиною

Ергономічна, регульована дуга на голову змінюється разом із дитиною

Проста, ергономічна дуга на голову повністю регульована, фіксується на голові будь-якої дитини і змінюється разом із нею.

32-мм неодимові динаміки забезпечують чистий збалансований звук

32-мм неодимові динаміки забезпечують чистий збалансований звук

Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, виразніших низьких частот та чистого, збалансованого звуку.

Міцна конструкція без гвинтів для гри на повну силу

Міцна конструкція без гвинтів для гри на повну силу

Завдяки міцній конструкції без гвинтів частини навушників можна легко знімати і встановлювати на місце.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Atrakcyjne

Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Працівник Philips

Super

[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.

Плюси

kolorystyka ,jakość

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Працівник Philips

dziewczęce brzmienie

[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)

Плюси

kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

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