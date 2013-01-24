Найкращий супутник для дитини
Ідеальні навушники для маленьких любителів музики. Чіткі низькі частоти та цікавий дизайн призначено для дітей, а міцний корпус витримає будь-яке випробування. Завдяки обмеженню гучності 85 дБ слухати музику буде не тільки цікаво, а й безпечно. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкращий супутник для дитини
Ідеальні навушники для маленьких любителів музики. Чіткі низькі частоти та цікавий дизайн призначено для дітей, а міцний корпус витримає будь-яке випробування. Завдяки обмеженню гучності 85 дБ слухати музику буде не тільки цікаво, а й безпечно. Переглянути усі переваги
Найкращий супутник для дитини
Ідеальні навушники для маленьких любителів музики. Чіткі низькі частоти та цікавий дизайн призначено для дітей, а міцний корпус витримає будь-яке випробування. Завдяки обмеженню гучності 85 дБ слухати музику буде не тільки цікаво, а й безпечно. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкращий супутник для дитини
Ідеальні навушники для маленьких любителів музики. Чіткі низькі частоти та цікавий дизайн призначено для дітей, а міцний корпус витримає будь-яке випробування. Завдяки обмеженню гучності 85 дБ слухати музику буде не тільки цікаво, а й безпечно. Переглянути усі переваги
Проста, ергономічна дуга на голову повністю регульована, фіксується на голові будь-якої дитини і змінюється разом із нею.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, виразніших низьких частот та чистого, збалансованого звуку.
Завдяки міцній конструкції без гвинтів частини навушників можна легко знімати і встановлювати на місце.
Амбушури повністю покрито м’яким піноматеріалом для максимального комфорту та безпеки.
Тонка дуга на голову така легка та комфортна, що її можна носити із задоволенням годинами. Діти можуть навіть забути про неї.
Шумопоглинаючі амбушури значно зменшують шум оточуючого середовища, тому дітям не потрібна гучність, щоб поринути в музику.
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