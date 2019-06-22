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Більше не доступний

Навушники

SHL3060PP/00

4.6

| (13) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Пурпуровий
Пурпуровий
Рожевий
Рожевий
Синій
Синій
Червоний
Червоний
Чорний
Чорний

Чіткі і потужні низькі частоти

Ці навушники, натхненні ді-джеями, створюють потужний звук та низькі частоти. Вони мають поворотні та м’які амбушури для ідеального прослуховування у дорозі.

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Контроль для ді-джеїв

Чіткі і потужні низькі частоти

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію

Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію

Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію, блокуючи навколишні шуми.

Компактна конструкція і можливість плаского складання для легкого зберігання у дорозі

Ці студійні навушники для ді-джеїв, виготовлені для найкращого прослуховування у дорозі, можна складати для ідеальної портативності та легкого зберігання.

Регульовані амбушури та дуга на голову підлаштовуються відповідно до голови.

Регульовані амбушури та дуга на голову підлаштовуються відповідно до голови.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

13

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
1

22/06/2019

Україна

Україна

Відмінно

Гарні навушники.Користуюсь вже три роки.Чудовий звук.Гарні низкі частоти.Зручно сидять на голові.Шнур із чудової резини.Ніколи не ломавсь шнур.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3060BL Навушники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3060BL Навушники

10/08/2017

Polska

Polska

Świetne słuchawki jak za tę cenę

Co prawda wygląd, a dokładniej plastik nie wróży nic dobrego, sam dźwięk rekompensuje to stukrotnie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3060BK Słuchawki

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3060BK Słuchawki

29/01/2017

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Posiadam te słuchawki już jakiś czas i uważam że w tym przedziale cenowym to najlepszy wybór. Są wygodne, nie przeszkadzają przy długim używaniu, jakość dźwięku jest naprawdę dobra jednak bas pozostawia nieco do życzenia, aczkolwiek ogólnie słuchawki są bardzo dobre jak na tą cenę

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3060WT Słuchawki

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3060WT Słuchawki

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