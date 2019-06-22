Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
SHL3060WT/00
Чіткі і потужні низькі частоти
Ці навушники, натхненні ді-джеями, створюють потужний звук та низькі частоти. Вони мають поворотні та м’які амбушури для ідеального прослуховування у дорозі.
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
32-мм високопотужні динаміки забезпечують чіткий, детальний та природний звук.
4.6
з 5
13
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Poteral
22/06/2019
Україна
Відмінно
Гарні навушники.Користуюсь вже три роки.Чудовий звук.Гарні низкі частоти.Зручно сидять на голові.Шнур із чудової резини.Ніколи не ломавсь шнур.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3060BL Навушники
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3060BL Навушники
SUPERAUDIOFIL
10/08/2017
Polska
Świetne słuchawki jak za tę cenę
Co prawda wygląd, a dokładniej plastik nie wróży nic dobrego, sam dźwięk rekompensuje to stukrotnie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3060BK Słuchawki
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3060BK Słuchawki
TheFreemax
29/01/2017
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Posiadam te słuchawki już jakiś czas i uważam że w tym przedziale cenowym to najlepszy wybór. Są wygodne, nie przeszkadzają przy długim używaniu, jakość dźwięku jest naprawdę dobra jednak bas pozostawia nieco do życzenia, aczkolwiek ogólnie słuchawki są bardzo dobre jak na tą cenę
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3060WT Słuchawki
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3060WT Słuchawki