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    BASS+

    Накладні навушники

    SHL3070BK/00
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      BASS+ Накладні навушники

      SHL3070BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Відчуйте це. BASS+

      Навушники Philips BASS+ повертають музиці насичені низькі частоти. Потужні низькі частоти в елегантному, компактному корпусі – ці навушники створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      BASS+ Накладні навушники

      Відчуйте це. BASS+

      Навушники Philips BASS+ повертають музиці насичені низькі частоти. Потужні низькі частоти в елегантному, компактному корпусі – ці навушники створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

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        BASS+

        BASS+

        Накладні навушники

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        Відчуйте це. BASS+

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • М’які амбушури
        • Пласке складання
        32-мм динаміки

        32-мм динаміки

        Навушники BASS+ мають 32-мм динаміки, що забезпечують потужні, динамічні низькі частоти.

        Створено для оптимального прилягання

        Створено для оптимального прилягання

        Навушники BASS+, створені для оптимального прилягання, мають поворотні амбушури та регульовану дугу на голову для чудової посадки для усіх користувачів.

        Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

        Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

        Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально налаштовані динаміки та отвори для низьких частот відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання BASS+.

        Пласке складання для легкої портативності

        Пласке складання для легкої портативності

        Завдяки можливості плаского складання навушники BASS+ легко складати і зберігати, що робить їх ідеальними для подорожей.

        М’які амбушури для тривалого комфортного носіння

        М’які амбушури для тривалого комфортного носіння

        М’які, дихаючі амбушури гарантують комфортне тривале носіння.

        Чудова ізоляція звуку для кращого прослуховування

        Чудова ізоляція звуку для кращого прослуховування

        Навушники BASS+ з акустичним дизайном закритого типу блокують навколишні шуми для кращої ізоляції звуку та прослуховування.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Мембрана
          ПЕТ
          Опір
          32 Ом
          Тип магніту
          NdFeB
          Частотна характеристика
          9–23 000  Гц
          Максимальна вхідна потужність
          40 мВт
          Чутливість
          103 дБ
          Тип
          динамічний

        • Під'єднання

          Довжина кабелю
          1.2  м
          Конектор
          3.5  мм

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          21.2  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          8.3  дюймів
          Ширина
          16.5  см
          Вага брутто
          0.913  кг
          Висота
          24  см
          Код GTIN
          1 69 25970 71289 4
          Ширина
          6.5  дюймів
          Висота
          9.4  дюймів
          Вага нетто
          0.396  кг
          Вага брутто
          2.013  фнт.
          Вага тари
          0.517  кг
          Вага тари
          1.14  фнт.

        • Розміри упаковки

          Висота
          22.5  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          19.5  см
          Глибина
          4.8  см
          Висота
          8.9  дюймів
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          69 25970 71289 7
          Ширина
          7.7  дюймів
          Вага брутто
          0.241  кг
          Глибина
          1.9  дюймів
          Вага нетто
          0.132  кг
          Вага брутто
          0.531  фнт.
          Вага нетто
          0.291  фнт.
          Вага тари
          0.109  кг
          Вага тари
          0.24  фнт.

        • Розміри виробу

          Висота
          18.5  см
          Ширина
          13.5  см
          Глибина
          4  см
          Ширина
          5.3  дюймів
          Висота
          7.3  дюймів
          Глибина
          1.6  дюймів
          Вага
          1.132  кг
          Вага
          2.496  фнт.

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

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            Про Philips
            Контакти

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

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