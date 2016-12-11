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Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ повертають музиці насичені низькі частоти. Потужні низькі частоти в елегантному, компактному корпусі – ці навушники створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ повертають музиці насичені низькі частоти. Потужні низькі частоти в елегантному, компактному корпусі – ці навушники створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги
Накладні навушники
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Навушники BASS+ мають 32-мм динаміки, що забезпечують потужні, динамічні низькі частоти.
Навушники BASS+, створені для оптимального прилягання, мають поворотні амбушури та регульовану дугу на голову для чудової посадки для усіх користувачів.
Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально налаштовані динаміки та отвори для низьких частот відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання BASS+.
Завдяки можливості плаского складання навушники BASS+ легко складати і зберігати, що робить їх ідеальними для подорожей.
М’які, дихаючі амбушури гарантують комфортне тривале носіння.
Навушники BASS+ з акустичним дизайном закритого типу блокують навколишні шуми для кращої ізоляції звуку та прослуховування.
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Зовнішня коробка
Розміри упаковки
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