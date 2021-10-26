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Більше не доступний
SHL3075RD/00
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Пласке складання
Навушники BASS+ мають 32-мм динаміки, що забезпечують потужні, динамічні низькі частоти.
Навушники BASS+, створені для оптимального прилягання, мають поворотні амбушури та регульовану дугу на голову для чудової посадки для усіх користувачів.
Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально налаштовані динаміки та отвори для низьких частот відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання BASS+.
4.9
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
nastina
26/10/2021
Україна
Качество намного выше цены
Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.
Плюси
не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы
Мінуси
почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь
Цей відгук про SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Цей відгук про SHL3075BL Навушники з мікрофоном
NastinaNastia22
19/04/2021
Україна
Мрію по точно такий самий корпус але true wireles
- немає дискомфорту вух та голови навіть після багатогодинного носіння - чудовий звук - можна використовувати як гарнітуру для ноутбука, для спілкування по роботі - якість вища за ціну
Плюси
якість, не давлять, зручно носити з собою або на шиї, ціна
Мінуси
дріт
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3075BL Навушники з мікрофоном
rrmage
10/04/2019
Україна
Отличные наушники
Отличные наушники за свою цену. Глубокие басы, не обрезанные высокие частоты. Микрофон с кнопкой отключения.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3075WT Навушники з мікрофоном
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3075WT Навушники з мікрофоном