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  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
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  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
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Більше не доступний

Навушники з мікрофоном

SHL3075WT/00

4.9
| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Синій
Синій
Червоний
Червоний
Чорний
Чорний
Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ повертають музиці насичені низькі частоти. Потужні низькі частоти в елегантному, компактному корпусі – ці навушники створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму.
Переглянути всі переваги

Відчуйте це. BASS+

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

  • Пласке складання

32-мм динаміки

32-мм динаміки

Навушники BASS+ мають 32-мм динаміки, що забезпечують потужні, динамічні низькі частоти.

Створено для оптимального прилягання

Створено для оптимального прилягання

Навушники BASS+, створені для оптимального прилягання, мають поворотні амбушури та регульовану дугу на голову для чудової посадки для усіх користувачів.

Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально налаштовані динаміки та отвори для низьких частот відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання BASS+.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Качество намного выше цены

Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.

Плюси

не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы

Мінуси

почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь

Цей відгук про SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Цей відгук про SHL3075BL Навушники з мікрофоном

19/04/2021

Україна

Україна

Мрію по точно такий самий корпус але true wireles

- немає дискомфорту вух та голови навіть після багатогодинного носіння - чудовий звук - можна використовувати як гарнітуру для ноутбука, для спілкування по роботі - якість вища за ціну

Плюси

якість, не давлять, зручно носити з собою або на шиї, ціна

Мінуси

дріт

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3075BL Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Отличные наушники

Отличные наушники за свою цену. Глубокие басы, не обрезанные высокие частоты. Микрофон с кнопкой отключения.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3075WT Навушники з мікрофоном

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3075WT Навушники з мікрофоном

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