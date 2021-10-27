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  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+

Більше не доступний

BASS+Навушники з мікрофоном

SHL3175BK/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний
Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ додають до звучання музики насичені низькі частоти. Ці накладні навушники пропонують потужні низькі частоти в елегантному, міцному корпусі – їх створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму.
Переглянути всі переваги

Відчуйте це. BASS+

  • 40-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

  • Компактне складання

40-мм неодимові динаміки

40-мм неодимові динаміки

40-мм неодимові динаміки, які відтворюють потужні низькі частоти

Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

Потужні низькі частоти для прослуховування по-новому. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально створений отвір для низьких частот та спеціально налаштовані динаміки відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання Bass+. Використовується окрема гучність звуку для рівномірного звучання низьких частот під час кожного відтворення.

Складається у компактну форму для легкого зберігання та перенесення

Складається у компактну форму для легкого зберігання та перенесення

Унікальна конструкція, яка компактно складається, забезпечує найкраще прослуховування у дорозі. Навушники передбачають горизонтальне чи компактне складання для легкої портативності та легкого зберігання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

27/10/2021

Magyarország

Magyarország

Ez profi!

Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.

Плюси

Kiváló termék, ahogy ismertettem.

Мінуси

Nincs ilyen.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

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