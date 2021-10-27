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Більше не доступний
SHL3175BK/00
40-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Компактне складання
40-мм неодимові динаміки, які відтворюють потужні низькі частоти
Потужні низькі частоти для прослуховування по-новому. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально створений отвір для низьких частот та спеціально налаштовані динаміки відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання Bass+. Використовується окрема гучність звуку для рівномірного звучання низьких частот під час кожного відтворення.
Унікальна конструкція, яка компактно складається, забезпечує найкраще прослуховування у дорозі. Навушники передбачають горизонтальне чи компактне складання для легкої портативності та легкого зберігання.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
hgabor84
27/10/2021
Magyarország
Ez profi!
Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.
Плюси
Kiváló termék, ahogy ismertettem.
Мінуси
Nincs ilyen.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal