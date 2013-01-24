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    BASS+

    Навушники з мікрофоном

    SHL3175BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Відчуйте це. BASS+ Відчуйте це. BASS+ Відчуйте це. BASS+
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      BASS+ Навушники з мікрофоном

      SHL3175BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Відчуйте це. BASS+

      Навушники Philips BASS+ додають до звучання музики насичені низькі частоти. Ці накладні навушники пропонують потужні низькі частоти в елегантному, міцному корпусі – їх створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

      BASS+ Навушники з мікрофоном

      Відчуйте це. BASS+

      Навушники Philips BASS+ додають до звучання музики насичені низькі частоти. Ці накладні навушники пропонують потужні низькі частоти в елегантному, міцному корпусі – їх створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

      Відчуйте це. BASS+

      Навушники Philips BASS+ додають до звучання музики насичені низькі частоти. Ці накладні навушники пропонують потужні низькі частоти в елегантному, міцному корпусі – їх створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

      BASS+ Навушники з мікрофоном

      Відчуйте це. BASS+

      Навушники Philips BASS+ додають до звучання музики насичені низькі частоти. Ці накладні навушники пропонують потужні низькі частоти в елегантному, міцному корпусі – їх створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

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        BASS+

        BASS+

        Навушники з мікрофоном

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Відчуйте це. BASS+

        • 40-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • М’які амбушури
        • Компактне складання
        40-мм неодимові динаміки

        40-мм неодимові динаміки

        40-мм неодимові динаміки, які відтворюють потужні низькі частоти

        Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

        Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

        Потужні низькі частоти для прослуховування по-новому. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально створений отвір для низьких частот та спеціально налаштовані динаміки відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання Bass+. Використовується окрема гучність звуку для рівномірного звучання низьких частот під час кожного відтворення.

        Складається у компактну форму для легкого зберігання та перенесення

        Складається у компактну форму для легкого зберігання та перенесення

        Унікальна конструкція, яка компактно складається, забезпечує найкраще прослуховування у дорозі. Навушники передбачають горизонтальне чи компактне складання для легкої портативності та легкого зберігання.

        М’які амбушури для тривалого комфортного носіння

        М’які амбушури для тривалого комфортного носіння

        М’які дихаючі амбушури для тривалого прослуховування і чудового комфорту

        Чудова ізоляція звуку

        Чудова ізоляція звуку

        Акустика закритого типу блокує зовнішній шум і забезпечує кращий звук.

        Регульовані амбушури та дуга на голову для оптимального комфорту

        Регульовані амбушури та дуга на голову для оптимального комфорту

        Навушники BASS+, створені для оптимального прилягання, мають поворотні амбушури та регульовану дугу на голову для чудової посадки для усіх користувачів.

        Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

        Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

        Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати або призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Опір
          32 Ом
          Тип магніту
          Неодимовий
          Максимальна вхідна потужність
          40 мВт
          Чутливість
          104 дБ
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Мембрана
          ПЕТ
          Частотний діапазон
          8–23 500 Гц
          Тип
          динамічний

        • Під'єднання

          Довжина кабелю
          1,2 м
          Під’єднання кабелю
          двостороннє
          Конектор
          3,5  мм
          Мікрофон
          Вбудований мікрофон

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          69 51613 98153 5
          Глибина
          5,7  см
          Глибина
          2,2  дюймів
          Вага брутто
          0,303  кг
          Вага брутто
          0,668  фнт.
          Висота
          8,9  дюймів
          Висота
          22,5  см
          Вага нетто
          0,192  кг
          Вага нетто
          0,423  фнт.
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,111  кг
          Вага тари
          0,245  фнт.
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          19,5  см
          Ширина
          7,7  дюймів

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          2,579  фнт.
          Вага брутто
          1,17  кг
          Код GTIN
          1 69 51613 98153 2
          Висота
          22,3  см
          Висота
          8,8  дюймів
          Довжина
          20,7  см
          Довжина
          8,1  дюймів
          Вага нетто
          1,270  фнт.
          Вага нетто
          0,576  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          1,310  фнт.
          Вага тари
          0,594  кг
          Ширина
          18,5  см
          Ширина
          7,3  дюймів

        • Розміри виробу

          Глибина
          18  см
          Глибина
          7,1  дюймів
          Висота
          2.0  дюймів
          Висота
          5  см
          Вага
          0,419  фнт.
          Вага
          0,19  кг
          Ширина
          19  см
          Ширина
          7,5  дюймів

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