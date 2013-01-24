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Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ додають до звучання музики насичені низькі частоти. Ці накладні навушники пропонують потужні низькі частоти в елегантному, міцному корпусі – їх створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ додають до звучання музики насичені низькі частоти. Ці накладні навушники пропонують потужні низькі частоти в елегантному, міцному корпусі – їх створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги
Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ додають до звучання музики насичені низькі частоти. Ці накладні навушники пропонують потужні низькі частоти в елегантному, міцному корпусі – їх створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте це. BASS+
Навушники Philips BASS+ додають до звучання музики насичені низькі частоти. Ці накладні навушники пропонують потужні низькі частоти в елегантному, міцному корпусі – їх створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги
Навушники з мікрофоном
Ціна магазину Philips
Усього:
40-мм неодимові динаміки, які відтворюють потужні низькі частоти
Потужні низькі частоти для прослуховування по-новому. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально створений отвір для низьких частот та спеціально налаштовані динаміки відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання Bass+. Використовується окрема гучність звуку для рівномірного звучання низьких частот під час кожного відтворення.
Унікальна конструкція, яка компактно складається, забезпечує найкраще прослуховування у дорозі. Навушники передбачають горизонтальне чи компактне складання для легкої портативності та легкого зберігання.
М’які дихаючі амбушури для тривалого прослуховування і чудового комфорту
Навушники BASS+, створені для оптимального прилягання, мають поворотні амбушури та регульовану дугу на голову для чудової посадки для усіх користувачів.
Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати або призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.
Акустика закритого типу блокує зовнішній шум і забезпечує кращий звук.
Звук
Під'єднання
Розміри упаковки
Конструкція
Зовнішня коробка
Розміри виробу