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Більше не доступний
SHQ1400CL/00
Найкращі для використання на вулиці
Можна мити
Захист від поту/води
Навушники-вкладиші
Персоналізуйте фіксацію. Вибирайте кріплення-гачок, вушко або вкладиш для міцної фіксації навушників у вухах, щоб можна було продовжувати рухатися.
Насолоджуйтеся якісним звуком, який не блокує навколишній світ. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження зовнішнього звуку, завдяки чому можна контролювати навколишнє середовище та залишатися у безпеці на вулиці.
Створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларовим покриттям захищено від розривів і він може витримувати екстремальні тренування.
3.7
з 5
3
Відгуки
Iwan
18/11/2019
Україна
Чудові спортивні навушники
Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
supermario4ever
06/05/2021
Magyarország
Kiváló ár-érték arány
Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Плюси
Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
MaciekMM
21/09/2018
Polska
Zawiodłem się.
Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.
Цей відгук про ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki
Цей відгук про ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki