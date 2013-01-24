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ActionFit

Спортивні навушники

SHQ1400CL/00
Загальна оцінка / 5
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    ActionFit Спортивні навушники

    SHQ1400CL/00
    Загальна оцінка / 5

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

    Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    ActionFit Спортивні навушники

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

    Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

    Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    ActionFit Спортивні навушники

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

    Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

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      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Регульовані спортивні навушники-вкладиші

      • Найкращі для використання на вулиці
      • Можна мити
      • Захист від поту/води
      • Навушники-вкладиші
      Персоналізуйте фіксацію за допомогою кріплення-гачка, вушка або вкладиша

      Персоналізуйте фіксацію за допомогою кріплення-гачка, вушка або вкладиша

      Персоналізуйте фіксацію. Вибирайте кріплення-гачок, вушко або вкладиш для міцної фіксації навушників у вухах, щоб можна було продовжувати рухатися.

      Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

      Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

      Насолоджуйтеся якісним звуком, який не блокує навколишній світ. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження зовнішнього звуку, завдяки чому можна контролювати навколишнє середовище та залишатися у безпеці на вулиці.

      Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

      Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

      Створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларовим покриттям захищено від розривів і він може витримувати екстремальні тренування.

      Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

      Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

      13,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

      Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

      Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

      Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.

      У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

      У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

      Завдяки затискачу для кабелю дроти не заважатимуть Вам докладати більше зусиль.

      Надзвичайний комфорт для тренувань: ультралегкі навушники 4,69 г

      Надзвичайний комфорт для тренувань: ультралегкі навушники 4,69 г

      Навушники ActionFit важать лише 4,69 г, завдяки чому їх надзвичайно легко та приємно носити. Ви майже не відчуватимете їх під час тренувань – лише бездоганний, потужний звук, який допомагає зосередитися та надихає.

      Можна мити після тренування

      Завдяки конструкції водонепроникних матеріалів навушники можна мити під проточною водою.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Лаймовий жовтий

      • Звук

        Мембрана
        ПЕТ
        Опір
        32 Ом
        Чутливість
        107 дБ
        Максимальна вхідна потужність
        10 мВт
        Діаметр динаміків
        13,6 мм
        Акустична система
        Напівзакрита
        Тип магніту
        Неодимовий
        Частотна характеристика
        15–22 000 Гц

      • Під'єднання

        Конектор
        3,5  мм
        Довжина кабелю
        1,2  м
        Під’єднання кабелю
        два паралельні дроти, симетричне
        Покриття конектора
        Позолота

      • Аксесуари

        Знімні вкладиші
        1 пара
        Знімні вушка
        1 пара
        Знімне кріплення-гачок
        1 пара
        Впорядкування кабелів
        Затискач для кабелю

      • Внутрішня коробка

        Вага брутто
        0,12  кг
        Код GTIN
        2 69 25970 70952 5
        Висота
        6  см
        Довжина
        18,1  см
        Вага нетто
        0,0393  кг
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Вага тари
        0,0807  кг
        Ширина
        8,2  см

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        1,191  кг
        Код GTIN
        1 69 25970 70952 8
        Висота
        16  см
        Довжина
        35,3  см
        Вага нетто
        0,3144  кг
        Кількість споживчих комплектів
        24
        Вага тари
        0,8766  кг
        Ширина
        19,9  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        2,5  см
        Код EAN
        69 25970 70952 1
        Вага брутто
        0,0322  кг
        Висота
        17,3  см
        Вага нетто
        0,0131  кг
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вага тари
        0,0191  кг
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        5  см

      • Розміри виробу

        Глибина
        9  см
        Висота
        3  см
        Вага
        0,0131  кг
        Ширина
        4,5  см

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