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Більше не доступний

ActionFitСпортивні навушники

SHQ1400CL/00

3.7
| (3) Відгуки
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Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися.
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Регульовані спортивні навушники-вкладиші

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  • Найкращі для використання на вулиці

  • Можна мити

  • Захист від поту/води

  • Навушники-вкладиші

Персоналізуйте фіксацію за допомогою кріплення-гачка, вушка або вкладиша

Персоналізуйте фіксацію за допомогою кріплення-гачка, вушка або вкладиша

Персоналізуйте фіксацію. Вибирайте кріплення-гачок, вушко або вкладиш для міцної фіксації навушників у вухах, щоб можна було продовжувати рухатися.

Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

Насолоджуйтеся якісним звуком, який не блокує навколишній світ. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження зовнішнього звуку, завдяки чому можна контролювати навколишнє середовище та залишатися у безпеці на вулиці.

Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

Створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларовим покриттям захищено від розривів і він може витримувати екстремальні тренування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.7

з 5

3

Відгуки

4
3
2

18/11/2019

Україна

Україна

Чудові спортивні навушники

Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Плюси

Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

21/09/2018

Polska

Polska

Zawiodłem się.

Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.

Цей відгук про ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

Цей відгук про ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

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