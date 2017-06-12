Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
SHQ3000/10
1.0
з 5
1
Відгук
bo6ko1
12/06/2017
България
Некачествен продукт
Два пъти връщах тези слушалки,кабелчето се прекъсва в основата.Доплатих си взех по-скъп модел които също се повреди и сега си стоят неизползваеми в шкафа.Иначе са удобни за тичане добър звук,но лесно се чупят.Несполучлива покупка.
Цей відгук про ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones
Цей відгук про ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones