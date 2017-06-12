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ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones

SHQ3000/10

1

| (1) Відгук

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1.0

з 5

1

Відгук

5
4
3
2

12/06/2017

България

България

Некачествен продукт

Два пъти връщах тези слушалки,кабелчето се прекъсва в основата.Доплатих си взех по-скъп модел които също се повреди и сега си стоят неизползваеми в шкафа.Иначе са удобни за тичане добър звук,но лесно се чупят.Несполучлива покупка.

Цей відгук про ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones

Цей відгук про ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones

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