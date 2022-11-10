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  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час

Більше не доступний

Saeco XelsisАвтоматична кавомашина Saeco

SM7580/00

4.9
| (50) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
До 12 популярних у світі рецептів: від традиційних еспресо та капучіно до особливих кавових напоїв, як-от американо. Просто виберіть напій натисненням сенсорної піктограми й за бажанням персоналізуйте його за допомогою нашого інтуїтивного регулятора Coffee Equalizer™
Переглянути всі переваги

Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час

  • Молочна система Latte Perfetto

  • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу

  • Персоналізація напоїв + 6 профілів користувачів

  • Сенсорний дисплей

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)

Швидке приготування з високоефективним бойлером для води

Швидке приготування з високоефективним бойлером для води

Бездоганна кава вимагає ідеальної температури. Корпус нашого високоефективного термоблока виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, що дає змогу швидко нагріти воду до оптимальної температури.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-961326

Відгуки

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4.9

з 5

50

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

3
2

10/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб має чудові функції і панель екрана дуже зруч

Мені дуже подобається ця фірма, тому що вона дуже легка в користуванні і дуже смачно готовить кофе))) Всім рекомендую цю фірму не пожалкуєте єслі купите)))

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

07/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Про кавомашину

Кавомашина підходить для усієї родини, зручна у користуванні та має повний функціонал! Рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco

05/11/2021

Україна

Україна

Ідеальна кавоварка

Це просто мрія!Кава виходить дуже смачна і ароматнау.Пінку збиває густу.Клас))

Плюси

Смачнюча кава

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

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      Примітки

      1. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      2. Маркування енергоспоживання: клас B, згідно зі Swiss Energy Label та на основі стандартного методу вимірювання EN 60661.