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Saeco Xelsis Автоматична кавомашина Saeco

Більше не доступний

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Saeco XelsisАвтоматична кавомашина Saeco

SM7580/00

Saeco Xelsis Автоматична кавомашина Saeco

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Xelsis Super-automatic espresso machine SM7580/00 - English (US)

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

  • PDF файл, 388.3 kB
  • 13 March 2026

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