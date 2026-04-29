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Бритви для обличчя
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Shaver S9000 Prestige Електробритва серії 9000, вологе/сухе гоління
Більше не доступний
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SP9820/12
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Посібник з важливою інформацією
Декларація про відповідність Великобританії - English (US)
Всі (9)
Що означають символи на бритві Philips?
Чи можна замінити батарею бритви Philips?
Яку піну чи гель можна використовувати з бритвою Philips?
Чи можна заряджати бритву Philips після кожного гоління?
Як почистити бритву Philips?
ShaverТочний тример
Адаптер джерела живлення HQ8505
ShaversЩіточка для очищення
Змінні бритвені головки Philipsдля бритв серії S8000, S9000, i9000
З бритви Philips витікає вода
Після використання бритви Philips у мене виникають проблеми зі шкірою
Моя бритва Philips не забезпечує належних результатів
Моя бритва Philips не працює
Бритва Philips гучно шумить
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