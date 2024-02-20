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Леза NanoTech Dual Precision
Високоточна система положення лез
Верхній цифровий двигун
Покриття Superb SkinGlide
Леза NanoTech Dual Precision роблять до 150 000 зрізувань на хвилину й забезпечують надзвичайно ретельні результати на рівні шкіри. 72 леза, які самі заточуються, зміцнені наночастинками, мають надзвичайно міцні й довговічні гострі краї для завжди бездоганної ретельності.
Для уникнення пощипування та дискомфорту Philips s9000 Prestige має високоточну систему для ідеального положення лез для максимально точного підстригання.
Максимум обертань для максимальної ефективності. Удосконалений цифровий двигун Philips забезпечує точне гоління незалежно від контуру обличчя чи густоти волосся.
4.7
з 5
492
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
UserIAm
20/02/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Amazing!
Amazing device! Чудове гоління! Батарея тримає довго!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips SP9883/36 серії 9000 Prestige
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips SP9883/36 серії 9000 Prestige
amidw
12/12/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Хороший функционал
Качество бритья, хорошая комплектация. Удобство пользования.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips SP9883/36 серії 9000 Prestige
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips SP9883/36 серії 9000 Prestige
Вфьшвфи
16/06/2023
Україна
Чим ми голились до цього???
Це моя перша електробритва. Тобто шкіра взагалі не має досвіду такого гоління і я був готовий до сильних подразнень. Але .. нічого окрім відчуттів маленьких голочок після гоління не було. І ці голки пройшли за 20 хвилин. Візуально ніякого подразнення немає. Навіть на суху можна поголитись дійсно практично як станком! І це фантастика! Чудовий триммер, який підходить як для коррекції бороди, так і для коррекції скронь. Беззаперечно - це преміальний продукт, де усе зроблено на вищому рівні і викликає купу позитивних відчуттів під час використання. В руці сидить зручно, матеріали якісні, зборка якісна, це відчувається. Окремої уваги вартує панель бездротової зарядки! Вона потрясна! Зарядила бритву десь години за дві-три. Але що ще приємніше, через цю панель я можу заряджати свій айфон! І це дуже зручно! Загалом - мої найкращі рекомендації для цього продукту!
Плюси
Легка, тиха, маневренна, якісне гоління на рівні зі станком, стильна, функціональна
Мінуси
певно ціна, але вона виправдана
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips SP9883/36 серії 9000 Prestige
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips SP9883/36 серії 9000 Prestige
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
756 оцінок від 7 перукарів зі 108 клієнтами в Німеччині