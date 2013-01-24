Надзвичайно ретельне та делікатне
Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно ретельне та делікатне
Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли. Переглянути усі переваги
Надзвичайно ретельне та делікатне
Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно ретельне та делікатне
Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли. Переглянути усі переваги
Леза NanoTech Dual Precision роблять до 150 000 зрізувань на хвилину й забезпечують надзвичайно ретельні результати на рівні шкіри. 72 леза, які самі заточуються, зміцнені наночастинками, мають надзвичайно міцні й довговічні гострі краї для завжди бездоганної ретельності.
Високоточна система підвіски Philips забезпечує ідеальне положення лез, завдяки чому кожне зрізування виконується з максимальною точністю, без пощипування та дискомфорту.
Найбільш удосконалений цифровий двигун Philips має найвищу потужність обертання. Це забезпечує максимальну ефективність для точного гоління незалежно від контуру обличчя чи густоти волосся.
Насолоджуйтеся надзвичайно гладким голінням завдяки чудовому покриттю SkinGlide. Кільця з металевими пігментами мають антифрикційне покриття для гладенького ковзання.
Заряджайте бритву чи будь-який інший пристрій, сумісний з Qi, бездротовим способом, просто поклавши його на зарядний килимок Qi, який постачається із бритвою.
Розумний датчик волосся на обличчі зчитує інформацію про густоту волосся 500 разів на секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого та лагідного гоління.
Регулюйте швидкість бритви і персоналізуйте процедуру гоління відповідно до вашої шкіри та уподобань.
Насолоджуйтеся надзвичайно ретельним і гладким голінням. Гнучкі головки 360-D+ повторюють усі контури обличчя, захоплюючи навіть волосся на складних ділянках.
Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. Завдяки вологому і сухому використанню можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть під душем.
Довершуйте свій вигляд за допомогою безпечного для шкіри точного тримера SmartClick. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Якісний футляр захищає бритву, її аксесуари та бездротовий зарядний килимок Qi.
Чистіть бритву легко й ретельно під краном завдяки спеціальному внутрішньому відділенню. Просто відкрийте бритвену головку і сполосніть обидві сторони під краном для ідеального чищення.
Використовуйте зарядний килимок Qi для заряджання бритви за три години. Потужна літій-іонна батарея забезпечує потужну роботу бритви рік за роком.
Ефективність гоління
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування