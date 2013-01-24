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Shaver S9000 Prestige

Електробритва серії 9000, вологе/сухе гоління

SP9861/16
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Надзвичайно ретельне та делікатне Надзвичайно ретельне та делікатне Надзвичайно ретельне та делікатне
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    Shaver S9000 Prestige Електробритва серії 9000, вологе/сухе гоління

    SP9861/16
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Надзвичайно ретельне та делікатне

    Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Shaver S9000 Prestige Електробритва серії 9000, вологе/сухе гоління

    Надзвичайно ретельне та делікатне

    Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли. Переглянути усі переваги

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      Надзвичайно ретельне та делікатне

      з технологією SkinIQ

      • Леза NanoTech Dual Precision
      • Високоточна система підвіски
      • Верхній цифровий двигун
      • Чудове покриття SkinGlide
      Леза з надзвичайно міцними та гострими краями для максимально ретельного гоління

      Леза з надзвичайно міцними та гострими краями для максимально ретельного гоління

      Леза NanoTech Dual Precision роблять до 150 000 зрізувань на хвилину й забезпечують надзвичайно ретельні результати на рівні шкіри. 72 леза, які самі заточуються, зміцнені наночастинками, мають надзвичайно міцні й довговічні гострі краї для завжди бездоганної ретельності.

      Забезпечує ідеальне положення лез для точного зрізування

      Забезпечує ідеальне положення лез для точного зрізування

      Високоточна система підвіски Philips забезпечує ідеальне положення лез, завдяки чому кожне зрізування виконується з максимальною точністю, без пощипування та дискомфорту.

      Найбільш удосконалений двигун Philips для швидкісної ефективності

      Найбільш удосконалений двигун Philips для швидкісної ефективності

      Найбільш удосконалений цифровий двигун Philips має найвищу потужність обертання. Це забезпечує максимальну ефективність для точного гоління незалежно від контуру обличчя чи густоти волосся.

      Кільця покриті металевими пігментами для чудового ковзання

      Кільця покриті металевими пігментами для чудового ковзання

      Насолоджуйтеся надзвичайно гладким голінням завдяки чудовому покриттю SkinGlide. Кільця з металевими пігментами мають антифрикційне покриття для гладенького ковзання.

      У комплекті зарядний килимок Qi для бездротового заряджання

      У комплекті зарядний килимок Qi для бездротового заряджання

      Заряджайте бритву чи будь-який інший пристрій, сумісний з Qi, бездротовим способом, просто поклавши його на зарядний килимок Qi, який постачається із бритвою.

      Налаштовується відповідно до вашої бороди для легкого гоління

      Налаштовується відповідно до вашої бороди для легкого гоління

      Розумний датчик волосся на обличчі зчитує інформацію про густоту волосся 500 разів на секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого та лагідного гоління.

      Три власні режими гоління для персоналізації

      Три власні режими гоління для персоналізації

      Регулюйте швидкість бритви і персоналізуйте процедуру гоління відповідно до вашої шкіри та уподобань.

      Повторюють усі контури, захоплюючи навіть складне волосся

      Повторюють усі контури, захоплюючи навіть складне волосся

      Насолоджуйтеся надзвичайно ретельним і гладким голінням. Гнучкі головки 360-D+ повторюють усі контури обличчя, захоплюючи навіть волосся на складних ділянках.

      Голіться вологим, сухим способом, навіть під душем

      Голіться вологим, сухим способом, навіть під душем

      Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. Завдяки вологому і сухому використанню можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть під душем.

      Знімний стайлер для бороди з 5 налаштуваннями довжини

      Знімний стайлер для бороди з 5 налаштуваннями довжини

      Змініть свій вигляд за допомогою стайлера для бороди SmartClick. Виберіть одне з 5 налаштувань довжини для створення будь-якого вигляду – від ідеальної щетини до короткої, акуратної бороди. Заокруглені кінці та гребінці запобігають подразненню шкіри.

      Захищає бритву, аксесуари та зарядний килимок Qi

      Захищає бритву, аксесуари та зарядний килимок Qi

      Якісний футляр захищає бритву, її аксесуари та бездротовий зарядний килимок Qi.

      Просто відкрийте бритвену головку і сполосніть її для легкого чищення

      Просто відкрийте бритвену головку і сполосніть її для легкого чищення

      Чистіть бритву легко й ретельно під краном завдяки спеціальному внутрішньому відділенню. Просто відкрийте бритвену головку і сполосніть обидві сторони під краном для ідеального чищення.

      Повністю заряджайте бритву за три години за допомогою зарядного килимка Qi

      Повністю заряджайте бритву за три години за допомогою зарядного килимка Qi

      Використовуйте зарядний килимок Qi для заряджання бритви за три години. Потужна літій-іонна батарея забезпечує потужну роботу бритви рік за роком.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        • Леза NanoTech Dual Precision
        • Відмінна система комфорту для шкіри
        Технологія SkinIQ
        • Високоточна система підвіски
        • Верхній цифровий двигун
        • Захисне покриття SkinGlide
        • Датчик адаптації потужності
        • Налаштування власного комфорту гоління
        Повторення контурів
        Гнучкі головки 360-D+

      • Аксесуари

        SmartClick
        Стайлер для бороди
        Футляр
        Якісний футляр

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        Індикатор % рівня заряду батареї
        Сухе та вологе використання
        Для вологого і сухого використання
        Чищення
        • 3-крокове чищення
        • Можна мити повністю

      • Конструкція

        Покриття корпусу
        Непідвладна часу елегантність
        Ручка
        Ергономічна ручка та використання

      • Потужність

        Заряджання
        Зарядний килимок Qi
        Швидка зарядка
        18 хвилин
        Час зарядження
        3 години
        Час роботи
        60 хвилин

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на SH98

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