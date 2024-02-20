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  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
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  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*
  • Надзвичайно ретельне та делікатне*

Більше не доступний

Shaver S9000 PrestigeЕлектробритва серії 9000, вологе/сухе гоління

SP9861/16

4.7
| (492) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб
Надзвичайно ретельне та делікатне*
Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

з технологією SkinIQ

Надзвичайно ретельне та делікатне*

  • Леза NanoTech Dual Precision

  • Високоточна система положення лез

  • Верхній цифровий двигун

  • Покриття Superb SkinGlide

Надзвичайно міцні леза самі заточуються для максимально ретельного гоління

Надзвичайно міцні леза самі заточуються для максимально ретельного гоління

Леза NanoTech Dual Precision роблять до 150 000 зрізувань на хвилину й забезпечують надзвичайно ретельні результати на рівні шкіри. 72 леза, які самі заточуються, зміцнені наночастинками, мають надзвичайно міцні й довговічні гострі краї для завжди бездоганної ретельності.

Ідеальне положення лез для максимальної точності

Ідеальне положення лез для максимальної точності

Для уникнення пощипування та дискомфорту Philips s9000 Prestige має високоточну систему для ідеального положення лез для максимально точного підстригання.

Високошвидкісне гоління

Високошвидкісне гоління

Максимум обертань для максимальної ефективності. Удосконалений цифровий двигун Philips забезпечує точне гоління незалежно від контуру обличчя чи густоти волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

492

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

20/02/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Amazing!

Amazing device! Чудове гоління! Батарея тримає довго!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips SP9883/36 серії 9000 Prestige

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips SP9883/36 серії 9000 Prestige

12/12/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Хороший функционал

Качество бритья, хорошая комплектация. Удобство пользования.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips SP9883/36 серії 9000 Prestige

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips SP9883/36 серії 9000 Prestige

16/06/2023

Україна

Україна

Чим ми голились до цього???

Це моя перша електробритва. Тобто шкіра взагалі не має досвіду такого гоління і я був готовий до сильних подразнень. Але .. нічого окрім відчуттів маленьких голочок після гоління не було. І ці голки пройшли за 20 хвилин. Візуально ніякого подразнення немає. Навіть на суху можна поголитись дійсно практично як станком! І це фантастика! Чудовий триммер, який підходить як для коррекції бороди, так і для коррекції скронь. Беззаперечно - це преміальний продукт, де усе зроблено на вищому рівні і викликає купу позитивних відчуттів під час використання. В руці сидить зручно, матеріали якісні, зборка якісна, це відчувається. Окремої уваги вартує панель бездротової зарядки! Вона потрясна! Зарядила бритву десь години за дві-три. Але що ще приємніше, через цю панель я можу заряджати свій айфон! І це дуже зручно! Загалом - мої найкращі рекомендації для цього продукту!

Плюси

Легка, тиха, маневренна, якісне гоління на рівні зі станком, стильна, функціональна

Мінуси

певно ціна, але вона виправдана

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips SP9883/36 серії 9000 Prestige

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips SP9883/36 серії 9000 Prestige

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. 756 оцінок від 7 перукарів зі 108 клієнтами в Німеччині