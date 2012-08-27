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На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Завдяки зручності підключення "plug-and-play" USB-кабель можна під’єднати безпосередньо до будь-якого роз’єму USB, а ноутбук автоматично розпізнає пристрій як знімний USB-накопичувач.
Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.
Цей комп’ютерний гучномовець Philips пропонує чудову якість звуку з насиченими низькими частотами з компактної системи гучномовців.
Ідеальне доповнення ноутбука та нетбука, що дозволяє відтворювати мультимедійну музику та відео із чудовою якістю звуку.
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