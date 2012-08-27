Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    SPA20/12
    Загальна оцінка / 5
    • -{discount-value}

      SPA20/12
      Загальна оцінка / 5

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      null

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      null

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        USB-підключення для живлення

        USB-підключення для живлення

        Завдяки зручності підключення "plug-and-play" USB-кабель можна під’єднати безпосередньо до будь-якого роз’єму USB, а ноутбук автоматично розпізнає пристрій як знімний USB-накопичувач.

        Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

        Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

        Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

        Насичені баси

        Цей комп’ютерний гучномовець Philips пропонує чудову якість звуку з насиченими низькими частотами з компактної системи гучномовців.

        Слухайте музику, грайте ігри, переглядайте фільми та мережеве відео

        Ідеальне доповнення ноутбука та нетбука, що дозволяє відтворювати мультимедійну музику та відео із чудовою якістю звуку.

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Способи оплати:

            Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання:

            Підтримка інтернет-магазину
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips
            Контакти

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.