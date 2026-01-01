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  • Легко використовувати та зберігати
  • Легко використовувати та зберігати
  • Легко використовувати та зберігати
  • Легко використовувати та зберігати
  • Легко використовувати та зберігати
  • Легко використовувати та зберігати
  • Легко використовувати та зберігати
  • Легко використовувати та зберігати

Ручний відпарювач серії 1000Ручний відпарювач

STH1010/10

Легко використовувати та зберігати
Насолоджуйтесь легким і швидким відпарюванням з нашим ручним відпарювачем серії 1000. Завдяки легкому та компактному дизайну ще ніколи не було так просто вдосконалити свій образ – цей пристрій стане вашим ідеальним помічником у створенні стилю. Просто увімкніть – і ви готові до роботи!
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Легка конструкція для швидкого усунення складок

Легко використовувати та зберігати

  • Легкий і компактний дизайн

  • Швидке налаштування

Знищує до 99,9% бактерій*, щоб освіжити одяг та видалити запахи

Знищує до 99,9% бактерій*, щоб освіжити одяг та видалити запахи

Окрім розгладжування складок, пристрої серії 1000 також освіжають одяг (і м’які меблі, штори та іграшки) і усувають запахи, знищуючи до 99,9% бактерій*.

Гарантована відсутність підпалів на всіх тканинах, які можна прасувати

Гарантована відсутність підпалів на всіх тканинах, які можна прасувати

Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати, і не пропалить ваші речі.

Термостійка рукавичка для безпечного відпарювання одягу

Термостійка рукавичка для безпечного відпарювання одягу

Ідеальний аксесуар для відпарювання в останню хвилину. З термостійкою рукавичкою ви можете безпечно насолоджуватися процесом відпарювання.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 10 секунд відпарювання.