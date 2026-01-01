Легко використовувати та зберігати

Насолоджуйтесь легким і швидким відпарюванням з нашим ручним відпарювачем серії 1000. Завдяки легкому та компактному дизайну ще ніколи не було так просто вдосконалити свій образ – цей пристрій стане вашим ідеальним помічником у створенні стилю. Просто увімкніть – і ви готові до роботи!