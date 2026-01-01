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STH1010/10
Легкий і компактний дизайн
Швидке налаштування
Окрім розгладжування складок, пристрої серії 1000 також освіжають одяг (і м’які меблі, штори та іграшки) і усувають запахи, знищуючи до 99,9% бактерій*.
Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати, і не пропалить ваші речі.
Ідеальний аксесуар для відпарювання в останню хвилину. З термостійкою рукавичкою ви можете безпечно насолоджуватися процесом відпарювання.
Відгуки
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 10 секунд відпарювання.