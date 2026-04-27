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Розширена гарантія 3 роки
Потужність 1500 Вт, до 28 г/хв
Подача пари до 28 г/хв
Вертикальне і горизонтальне відпарювання
Готовність до використання вже за 30 секунд
Ємність для води 100 і 200 мл
Окрім розгладжування складок, відпарювач 7000 серії освіжає одяг, м’які меблі, штори та іграшки, а також усуває запахи, видаляючи до 99,9% бактерій*.
Інноваційна гнучка форма відпарювача дає можливість розгладити складки під будь-яким кутом – вертикально та горизонтально. Відпарювання ще не було таким зручним!
Загострена форма підошви створена не тільки як незвичайне дизайнерське рішення, а передусім для того, аби ви могли легко досягати важкодоступних місць, наприклад, простір між ґудзиками.
Нагороди
4.7
з 5
118
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
dim28ka
27/04/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудові функції
Покупкою дуже задоволений. Відпарювач незамінний помічник, економить час та сприяє приведенню одягу у необхідний вигляд
Цей відгук про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Date of Use 2026-03-20
Цей відгук про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Date of Use 2026-03-20
Philips_OK
20/10/2025
Україна
Перевірений покупець
Відмінна якість
Товар відмінної якості. Відповідає заявленим характеристикам. Достатньо зручний у використанні.
Плюси
Якість. Зручність.
Мінуси
Кабель живлення може бути й довшим.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Євгеній1
06/03/2025
Україна
Підскажіть будь ласка, можна використовувати звичайну воду з крану і фільтровану, чи тільки дистильовану? Написано в описі - функція очистки від накипу, як саме вона працює?
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Для тканин, що можна прасувати.
Порівняно з GC362, на основі результатів випробування терміну служби внутрішньої шкали.