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  • Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
  • Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
  • Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
  • Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
  • Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
  • Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
  • Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
  • Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
  • Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
  • Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
  • Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
  • Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
  • Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
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Серія 7000Ручний відпарювач

STH7060/80

4.7
| (118) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
З компактним відпарювачем Philips 7000 Серії ви можете змінити весь образ хоч в останню хвилину. Гнучка форма відпарювача та загострена форма підошви допоможуть швидко та комфортно розгладити складки під будь-яким кутом, а функція OptimalTemp гарантує відсутність пропалів*. Прилад довговічний і служитиме до 70% довше**.
Переглянути всі переваги

Швидкий. Зручний. Ефективний.

Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу

  • Потужність 1500 Вт, до 28 г/хв

  • Подача пари до 28 г/хв

  • Вертикальне і горизонтальне відпарювання

  • Готовність до використання вже за 30 секунд

  • Ємність для води 100 і 200 мл

Видаляє до 99,9% бактерій*, щоб освіжити одяг та видалити запахи

Окрім розгладжування складок, відпарювач 7000 серії освіжає одяг, м’які меблі, штори та іграшки, а також усуває запахи, видаляючи до 99,9% бактерій*.

Гнучка форма відпарювача для зручного та ефективного відпарювання

Інноваційна гнучка форма відпарювача дає можливість розгладити складки під будь-яким кутом – вертикально та горизонтально. Відпарювання ще не було таким зручним!

Загострена форма підошви

Загострена форма підошви створена не тільки як незвичайне дизайнерське рішення, а передусім для того, аби ви могли легко досягати важкодоступних місць, наприклад, простір між ґудзиками.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Відгуки

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4.7

з 5

118

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

27/04/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудові функції

Покупкою дуже задоволений. Відпарювач незамінний помічник, економить час та сприяє приведенню одягу у необхідний вигляд

Цей відгук про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Date of Use 2026-03-20

Цей відгук про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Date of Use 2026-03-20

20/10/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Відмінна якість

Товар відмінної якості. Відповідає заявленим характеристикам. Достатньо зручний у використанні.

Плюси

Якість. Зручність.

Мінуси

Кабель живлення може бути й довшим.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

06/03/2025

Україна

Україна

Підскажіть будь ласка, можна використовувати звичайну воду з крану і фільтровану, чи тільки дистильовану? Написано в описі - функція очистки від накипу, як саме вона працює?

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

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      Примітки

      1. Для тканин, що можна прасувати.

      2. Порівняно з GC362, на основі результатів випробування терміну служби внутрішньої шкали.