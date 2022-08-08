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    7000 Series

    Компактний відпарювач

    STH7060/80
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
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      7000 Series Компактний відпарювач

      STH7060/80
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу

      З компактним відпарювачем Philips 7000 Серії ви можете змінити весь образ хоч в останню хвилину. Гнучка форма відпарювача та загострена форма підошви допоможуть швидко та комфортно розгладити складки під будь-яким кутом, а функція OptimalTemp гарантує відсутність пропалів*. Прилад довговічний і служитиме до 70% довше**. Переглянути усі переваги

      7000 Series Компактний відпарювач

      Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу

      З компактним відпарювачем Philips 7000 Серії ви можете змінити весь образ хоч в останню хвилину. Гнучка форма відпарювача та загострена форма підошви допоможуть швидко та комфортно розгладити складки під будь-яким кутом, а функція OptimalTemp гарантує відсутність пропалів*. Прилад довговічний і служитиме до 70% довше**. Переглянути усі переваги

      Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу

      З компактним відпарювачем Philips 7000 Серії ви можете змінити весь образ хоч в останню хвилину. Гнучка форма відпарювача та загострена форма підошви допоможуть швидко та комфортно розгладити складки під будь-яким кутом, а функція OptimalTemp гарантує відсутність пропалів*. Прилад довговічний і служитиме до 70% довше**. Переглянути усі переваги

      7000 Series Компактний відпарювач

      Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу

      З компактним відпарювачем Philips 7000 Серії ви можете змінити весь образ хоч в останню хвилину. Гнучка форма відпарювача та загострена форма підошви допоможуть швидко та комфортно розгладити складки під будь-яким кутом, а функція OptimalTemp гарантує відсутність пропалів*. Прилад довговічний і служитиме до 70% довше**. Переглянути усі переваги

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        7000 Series

        7000 Series

        Компактний відпарювач

        - {discount-value}

        Усього:

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        Швидкий. Зручний. Ефективний.

        • 1500 Вт
        • Подача пари до 28 г/хв
        • Вертикальне і горизонтальне відпарювання
        • Готовність до використання вже за 30 секунд
        • Ємність для води 100 і 200 мл
        Гнучка форма відпарювача для зручного та ефективного відпарювання

        Гнучка форма відпарювача для зручного та ефективного відпарювання

        Інноваційна гнучка форма відпарювача дає можливість розгладити складки під будь-яким кутом – вертикально та горизонтально. Відпарювання ще не було таким зручним!

        Загострена форма підошви

        Загострена форма підошви

        Загострена форма підошви створена не тільки як незвичайне дизайнерське рішення, а передусім для того, аби ви могли легко досягати важкодоступних місць, наприклад, простір між ґудзиками.

        Відпарювач готовий до використання вже за 30 секунд

        Відпарювач готовий до використання вже за 30 секунд

        Прилад готовий до використання вже за 30 секунд. Тому якщо ви вирішили змінити весь образ в останню хвилину - відпарювач 7000 Серії вам ідеально підійде.

        Гарантована відсутність пропалів

        Гарантована відсутність пропалів

        Технологія OptimalTEMP гарантує відсутність ризику пропалення будь-якої тканини, яку можна прасувати, тому ви можете не турбуватись про улюблені речі.

        Подача безперервної потужної пари для ефективного розгладжування складок

        Подача безперервної потужної пари для ефективного розгладжування складок

        Подача безперервної потужної пари до 28 г/хв дозволить швидко і ефективно розгладити складки, щоби ви відчували себе комфортно і мали найкращий вигляд кожного дня.

        Змінні резервуари на 100 і 200 мл, щоб відпарити більше за один сеанс

        Змінні резервуари на 100 і 200 мл, щоб відпарити більше за один сеанс

        Цей пристрій впорається з будь-яким предметом, який ви хочете відпарити. Зі змінними резервуарами для води ємністю 100 мл та 200 мл ви зможете розгладити складки відразу на всьому своєму одязі.

        Видаляє до 99,9% бактерій*, щоб освіжити одяг та видалити запахи

        Видаляє до 99,9% бактерій*, щоб освіжити одяг та видалити запахи

        Окрім розгладжування складок, відпарювач 7000 серії освіжає одяг, м’які меблі, штори та іграшки, а також усуває запахи, видаляючи до 99,9% бактерій*.

        2 режими подавання пари ECO та MAX для різних потреб

        2 режими подавання пари ECO та MAX для різних потреб

        2 режими подавання пари: режим ECO для збереження води без втрати якості пари та режим MAX для більшої потужності.

        Відпарюйте свій одяг будь-те та в будь-який час без дошки для прасування.

        Відпарюйте свій одяг будь-те та в будь-який час без дошки для прасування.

        Пристрій 7000 Серії має компактний дизайн, що робить його ідеальним рішенням для відпарювання одягу в будь-який час і в будь-якому місці. Прасувальна дошка не потрібна.

        Технологія StyleMat для ефективного відпарювання будь-де

        Технологія StyleMat для ефективного відпарювання будь-де

        Аксесуар StyleMat забезпечує плавне оброблення парою, дозволяючи їй проникати всередину й забезпечуючи додатковий захист поверхні.

        Освіжіть одяг і видаліть із нього запахи, щоб рідше його прати

        Освіжіть одяг і видаліть із нього запахи, щоб рідше його прати

        Дбайливий догляд за одягом і довкіллям: швидко освіжайте одяг і видаляйте з нього запахи, щоб носити його довше. Відпарюйте одяг, який ще не потребує прання, і носіть його ще на день довше.

        Довговічний, служить до 70% довше*

        Довговічний, служить до 70% довше*

        Довговічний, служить до 70% довше*

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          100 мл / 200  ml
          Колір
          Чорний
          Постійна подача пари
          Так  g/min
          Перемикач "увімк./вимк."
          Так
          Технологія OptimalTEMP
          Так
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Зйомний резервуар для води
          Так
          Для усіх тканин, які можна прасувати
          Так
          Доливання води будь-коли під час використання
          Так
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Не пропалить ваші речі
          Так
          Рукавичка для додаткового захисту
          Так
          Готовність до використання
          Світловий індикатор
          StyleMat
          Так
          Горизонтальне відпарювання
          Так

        • Якість результату

          Парова пластина
          Метал
          Напруга
          220–240 В
          Потужність
          1500 Вт

        • Простий у використанні

          Час нагрівання
          30 секунд
          Довжина шнура живлення
          2,5 м

        • Розмір і вага

          Розміри виробу (ШxВxД)
          129x141x355 мм

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              • *Для тканин, що можна прасувати.
              • **Порівняно з GC362, на основі результатів випробування терміну служби внутрішньої шкали.

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