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З компактним відпарювачем Philips 7000 Серії ви можете змінити весь образ хоч в останню хвилину. Гнучка форма відпарювача та загострена форма підошви допоможуть швидко та комфортно розгладити складки під будь-яким кутом, а функція OptimalTemp гарантує відсутність пропалів*. Прилад довговічний і служитиме до 70% довше**. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
З компактним відпарювачем Philips 7000 Серії ви можете змінити весь образ хоч в останню хвилину. Гнучка форма відпарювача та загострена форма підошви допоможуть швидко та комфортно розгладити складки під будь-яким кутом, а функція OptimalTemp гарантує відсутність пропалів*. Прилад довговічний і служитиме до 70% довше**. Переглянути усі переваги
Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
З компактним відпарювачем Philips 7000 Серії ви можете змінити весь образ хоч в останню хвилину. Гнучка форма відпарювача та загострена форма підошви допоможуть швидко та комфортно розгладити складки під будь-яким кутом, а функція OptimalTemp гарантує відсутність пропалів*. Прилад довговічний і служитиме до 70% довше**. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розкрийте прихований потенціал свого гардеробу
З компактним відпарювачем Philips 7000 Серії ви можете змінити весь образ хоч в останню хвилину. Гнучка форма відпарювача та загострена форма підошви допоможуть швидко та комфортно розгладити складки під будь-яким кутом, а функція OptimalTemp гарантує відсутність пропалів*. Прилад довговічний і служитиме до 70% довше**. Переглянути усі переваги
Компактний відпарювач
Усього:
Інноваційна гнучка форма відпарювача дає можливість розгладити складки під будь-яким кутом – вертикально та горизонтально. Відпарювання ще не було таким зручним!
Загострена форма підошви створена не тільки як незвичайне дизайнерське рішення, а передусім для того, аби ви могли легко досягати важкодоступних місць, наприклад, простір між ґудзиками.
Прилад готовий до використання вже за 30 секунд. Тому якщо ви вирішили змінити весь образ в останню хвилину - відпарювач 7000 Серії вам ідеально підійде.
Технологія OptimalTEMP гарантує відсутність ризику пропалення будь-якої тканини, яку можна прасувати, тому ви можете не турбуватись про улюблені речі.
Подача безперервної потужної пари до 28 г/хв дозволить швидко і ефективно розгладити складки, щоби ви відчували себе комфортно і мали найкращий вигляд кожного дня.
Цей пристрій впорається з будь-яким предметом, який ви хочете відпарити. Зі змінними резервуарами для води ємністю 100 мл та 200 мл ви зможете розгладити складки відразу на всьому своєму одязі.
Окрім розгладжування складок, відпарювач 7000 серії освіжає одяг, м’які меблі, штори та іграшки, а також усуває запахи, видаляючи до 99,9% бактерій*.
2 режими подавання пари: режим ECO для збереження води без втрати якості пари та режим MAX для більшої потужності.
Пристрій 7000 Серії має компактний дизайн, що робить його ідеальним рішенням для відпарювання одягу в будь-який час і в будь-якому місці. Прасувальна дошка не потрібна.
Аксесуар StyleMat забезпечує плавне оброблення парою, дозволяючи їй проникати всередину й забезпечуючи додатковий захист поверхні.
Дбайливий догляд за одягом і довкіллям: швидко освіжайте одяг і видаляйте з нього запахи, щоб носити його довше. Відпарюйте одяг, який ще не потребує прання, і носіть його ще на день довше.
Довговічний, служить до 70% довше*
Простий у використанні
Якість результату
Простий у використанні
Розмір і вага
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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