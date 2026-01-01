Від парку до вулиці

Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із кріпленням-гачком надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені.