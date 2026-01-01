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  • Від парку до вулиці
  • Від парку до вулиці
  • Від парку до вулиці
  • Від парку до вулиці
  • Від парку до вулиці
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  • Від парку до вулиці
  • Від парку до вулиці
  • Від парку до вулиці
  • Від парку до вулиці
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Більше не доступний

Спортивні навушники-вкладиші з мікрофоном

TAA1105BK/00

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний
Від парку до вулиці
Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із кріпленням-гачком надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені.
Переглянути всі переваги

Від парку до вулиці

  • 15-мм динаміки для чіткого звучання

  • кріплення-гачок для прилягання

  • Кабель довжиною 1,2 м

  • Захист від поту IPX2

Навушники, які залишаються на місці, незалежно від рухів

Гнучкі, контурні кріплення-гачки дозволяють налаштувати ці легкі навушники для комфортного й ідеально надійного прилягання. Ви можете рухатися, не хвилюючись про падіння навушників у важливий момент.

Чіткий звук, енергійні низькі частоти

Ідеально налаштовані 15-мм неодимові динаміки забезпечують чіткий звук, а отвори для низьких частот покращують звучання низьких частот. Навушники-вкладиші зручно розміщуються у вусі, не заглиблюючись у вушний канал.

Легке керування музикою та викликами

Насолоджуйтеся кожною хвилиною улюбленої музики, гуляючи тротуарами чи бігаючи доріжками в парку. Інтегроване дистанційне керування дозволяє керувати списком відтворення, активувати голосовий помічник телефону і відповідати на виклики, не пропустивши жодного фрагменту.

Технічні характеристики

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