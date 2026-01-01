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Більше не доступний
TAA1105BK/00
15-мм динаміки для чіткого звучання
кріплення-гачок для прилягання
Кабель довжиною 1,2 м
Захист від поту IPX2
Гнучкі, контурні кріплення-гачки дозволяють налаштувати ці легкі навушники для комфортного й ідеально надійного прилягання. Ви можете рухатися, не хвилюючись про падіння навушників у важливий момент.
Ідеально налаштовані 15-мм неодимові динаміки забезпечують чіткий звук, а отвори для низьких частот покращують звучання низьких частот. Навушники-вкладиші зручно розміщуються у вусі, не заглиблюючись у вушний канал.
Насолоджуйтеся кожною хвилиною улюбленої музики, гуляючи тротуарами чи бігаючи доріжками в парку. Інтегроване дистанційне керування дозволяє керувати списком відтворення, активувати голосовий помічник телефону і відповідати на виклики, не пропустивши жодного фрагменту.
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